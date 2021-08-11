Dolar/TL için olay tahmin! Korktuğumuz başımıza geliyor

Merkezi İsviçre’nin Zürih kentinde bulunan dünyanın önde gelen bankalarından Credit Suisse, Merkez Bankası’nın ağustos toplantısında faizi indirmesi ya da indirim için eylülü işaret etmesi durumunda dolar/TL’nin yeniden 8,80 bandına döneceğini öngördü.

Dolar/TL haziran ayında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın TRT ekranlarında yaptığı faiz indirim mesajlarının ardından ani bir şokla 8,88’e kadar çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Bir süredir düşüşte olan dolar kuru Erdoğan’ın bu kez ATV’de katıldığı bir programda verdiği faiz mesajları sonrası bir aylık kazancını silerek 8,30’lu seviyelerde 8,67’ye kadar çıktı.

Merkez Bankası’nın faiz kararını açıklayacağı toplantı ise yarın saat 14:00’da.

Credit Suisse ekonomistlerine göre, dolar/TL önümüzdeki günlerde 8,45-8,50 seviyesine gerileyebilir ancak faiz indirimi veya işaretleri gelmesi durumunda kurda haziran ayında görülen tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 8,80’lere geri dönüş mümkün.

Credit Suisse analistleri 3’üncü çeyrek sonu için dolar/TL’de 9,10 olan tahminlerini ise değiştirmedi.

Erdoğan son çıktığı canlı yayında, ağustos ayıyla birlikte enflasyon oranlarında düşüşün başlayacağını belirterek şunları söylemişti: “Bunu da özellikle buradan bir yerde ben de sinyalimi belli yerlere herhalde vermiş oluyorum, çünkü bundan böyle enflasyonun daha yukarı çıkması mümkün değil, zira faiz oranlarında da bir defa düşüşe geçiyoruz.”