Dünya Bankası, Türkiye için büyüme tahminini yükseltti

Dünya Bankası, Türkiye ekonomisi için büyüme tahminini yüzde 3.2'den yüzde 4.2'ye yükseltti.

Dünya Bankası, Avrupa ve Orta Asya bölgesi için hazırladığı Ekonomik Güncelleme Raporu'nu yayımladı. Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerin de yer aldığı raporda, dayanıklı tüketici talebi ve azalan politika belirsizliği nedeniyle ülkenin ekonomik büyüme tahmininin yüzde 3,2'den 4,2'ye çıkarıldığı bildirildi.

DAYANIKLI TÜKETİCİ TALEBİ VE AZALAN POLİTİKA BELİRSİZLİĞİ ETKİLİ OLDU

Banka, Avrupa ve Orta Asya bölgesi için hazırladığı Ekonomik Güncelleme Raporu'nu "Yavaş Büyüme, Artan Riskler" başlığıyla yayımladı. Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerin de yer aldığı raporda, dayanıklı tüketici talebi ve azalan politika belirsizliği nedeniyle ülkenin ekonomik büyüme tahmininin yüzde 3,2'den 4,2'ye çıkarıldığı bildirildi.

2025'TE YÜZDE 4,1 BÜYÜYEYECEĞİNİ ÖNGÖRMÜŞTÜ

Raporda, Türk ekonomisinin gelecek yıl yüzde 3,1 ve 2025'te yüzde 3,9 büyümesinin beklendiği kaydedildi. Dünya Bankası, haziran ayındaki tahminlerinde Türk ekonomisinin 2024'te yüzde 4,3, 2025'te 4,1 büyüyeceğini öngörmüştü.

"PARA POLİTİKASINDA NORMALLEŞMEYE DOĞRU BİR DEĞİŞİM BAŞLADI"

Raporda, tüketimin çift haneli oranlarda artması ve hükümet harcamalarının güçlü seyrini sürdürmesiyle Türkiye'nin yüzde 3,8'lik ikinci çeyrek büyümesinin de olumlu yönde şaşırttığı ifade edildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizlerini mayıs ayından bu yana kümülatif olarak 2 bin 150 baz puan artırmasıyla para politikasında daha fazla normalleşmeye doğru bir değişim başladığına işaret edilen raporda, seçimlerden bu yana borç ve hisse senedi portföyü girişlerinin hızlanarak döviz rezervleri üzerindeki baskıyı hafiflettiği aktarıldı.

AA