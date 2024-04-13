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Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 18 milyar dolar kredi... Prof. Dr. Hakan Kara böyle yorumladı

Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 18 milyar dolar kredi... Prof. Dr. Hakan Kara böyle yorumladı
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Dünya Bankası'nın Türkiye'ye 18 milyar dolarlık ek finansman sağlamasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Hakan Kara, ''Ekonominin gidişatını değiştirmese de birçok açıdan pozitif bir gelişmedir'' dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankası (DB) ile  2024-2028 mali yıllarını kapsayan işbirliği sürecine ilişkin bilgi vermiş; bu kapsamda Dünya Bankası'nın (DB) ilk üç yıl içinde Türkiye'ye ilave 18 milyar dolarlık finansman sağlayacağı programın yürürlüğe girdiğini duyurmuştu.

Türkiye ile Dünya Bankası arasında yapılan anlaşmanın detayları merak konusu oldu. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eski Başekonomisti Hakan Kara, X hesabından paylaştığı mesajda bu kredi anlaşmasına ilişkin görüşlerini aktararak, “Dünya Bankası ile yapılan kredi anlaşması ekonominin gidişatını değiştirmese de birçok açıdan pozitif bir gelişmedir” değerlendirmesinde bulundu.

 Prof. Dr. Kara, Dünya Bankası kredisini olumlu görmesinin gerekçelerini ise dört maddeyle anlattı: 

1) Uzun vadeli ve uygun koşullu bir finansman olması

2) Bir süredir sırtını Körfez ve Doğu sermayesine dayamış ekonomi yönetiminin Batı’ya yönelme mesajını güçlendirmesi

3) Dünya Bankası’nın ülkenin potansiyeline olan güvenini göstermesi

4) Deprem ve yeşil ekonomi gibi ciddi dış finansman ihtiyacı yaratan dönüşümlerin yükünü azaltması.

Hakan Kara, “Batı’ya yönelme” yorumunun yanlış yere çekilmesine yönelik ise şunları yazdı:

Kastettiğim bazı Körfez ülkeleri yapılan kişisel ilişkilere dayalı anlaşmalardan ziyade şeffaf ve çerçevesi belli finansman kaynaklarına yönelmek.

 

Etiketler ali hakan kara Merkez Bankası dünya bankası türkiye kredi 18 milyar dolar
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