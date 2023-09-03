Ek MTV ödemesine itiraz edilebilir mi? Uzmanı açıkladı

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi gerekçe gösterilerek bir defaya mahsus ek MTV alınmasına karar verilmişti. Peki ek MTV ödemesine itiraz edilebilir mi? Maliyeci Prof. Dr. Duran Bülbül bu soruya yanıt verdi.

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle oluşan finansman ihtiyacı dolayısıyla tüm taşıtlarda 2023 yılı için bir defaya mahsus olarak iki katı MTV alınmasına yönelik karar alındı.

Ek MTV ödemesi için ilk taksitin 31 Ağustos 2023 tarihine kadar ödenmesi gerekiyordu. Fakat Ek MTV'nin birinci taksitinin ödeme süresi 6 Eylül'e kadar uzatıldı.

Peki yurttaşlar ek MTV ödemek zorunda mı, itiraz edebilir mi? Maliyeci Prof. Dr. Duran Bülbül, iktidarın ek MTV kararına ilişkin Cumhuriyet'e konuştu.

"YURTTAŞLAR İTİRAZ EDEBİLİR"

Prof. Dr. Duran Bülbül, vatandaşların ek MTV kararına itiraz edebileceklerini belirterek, "Mükelleflerin çıkan tüm yasalara karşı dava açma yetkisi her zaman vardır. Dolayısıyla mükellefler bu kararı Vergi Mahkemesine dava edebilir. Ek MTV kararı, Verginin Yasallığı ve istikrar ilkesine aykırı bir karardır. Ayrıca Anayasanın vergi ödev başlığını taşıyan 73. Maddesindeki ödeme gücü ve vergi adaletine aykırı. Yıl içerisinde alınacak vergiler, bütçe kanununda belirlenir. Yurttaşlar ek MTV kararına Vergi mahkemelerine itiraz ederek dava açabilirler. Konuyu Anayasa Mahkemesi'ne taşıyabilir ve İnsan Hakları Mahkemesi'ne de götürerek de lehine sonuçlandırabilir" ifadelerini kullandı.

"ANAYASA MAHKEMESİ EK MTV KARARINI İPTAL EDEBİLİRDİ"

Anayasa Mahkemesi'nin ek MTV kararını iptal etme yetkisinin bulunduğunun altını çizen Bülbül, şunları kaydetti:

"Ek MTV'nin ödenmemesi takdirde haciz işlemi uygulanır. Haciz işlemlerinin uygulanmaması için tek bir koşul var o da Anayasa Mahkemesi'nin kararı iptal etmesi gerekir. Anayasa Mahkemesi'nin siyasi iktidar ve yasalar üzerinde denetim yetkisi vardır. Ancak Anayasa Mahkemesi 1968'den beri yasalar üzerindeki denetim yetkisini kullanmıyor. Bu yetki kullanılsaydı bu zamana kadar usulsüz aflar çıkmazdı. Anayasa Mahkemesi, mükellef şikayetine gerek kalmadan doğrudan bu denetim yetkisiyle ek MTV kararını iptal edebilirdi."

"RANT GELİRLERİNİN BİR KISMI TAHSİL EDİLSEYDİ EK MTV'YE GEREK KALMAZDI"

Ek MTV kararıyla yurttaştan 40 milyar TL toplanacağının belirten Maliyeci Prof.Dr. Duran Bülbül, "Toplanması plananan tutar 40 milyar TL civarında bulunuyor. Ancak bütçede sadece yüzde 1 lik tasarrufa gidilseydi 54 milyar tl tasarruf sağlanır, ek motorlu taşıtlar vergisinde gerek kalmazdı. İktidarın toplamaktan ve alması gerekirken vazgeçdiği vergi tutarı ise 954 milyar TL'ye tekabul ediyor. Bunun yaklaşık 830 milyar TL'si kurumlar vergisinden, kur korumalı mevduat faizi, sermaye ve rant gelirlerinden almaktan vazgeçilen miktardır. Bu tutarın bile bir kısmı tahsil edilmiş olsaydı ek MTV kararına gerek kalmayacaktı" dedi.

"İSRAFTAN VAZGEÇİLMİYOR"

Depremin finansmanının yoksul ve dar gelirli yurttaşlardan karşılandığını söyleyerek, "Asıl sorun şu ki, iktidar israf ve lüks harcamalarından vazgeçmiyor" şeklinde konuştu.

Cumhuriyet