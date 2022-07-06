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Ekonomist Mahfi Eğilmez enflasyonu durdurmanın tek yolunu açıkladı

Ekonomist Mahfi Eğilmez enflasyonu durdurmanın tek yolunu açıkladı

Ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez, son 24 yılın rekorunu kıran ve iktidarın attığı adımların karşılıksız kaldığı enflasyonu düşürebilmek için "tek yol" dediği yöntemi açıkladı.

Ekonomist Dr. Mahfi Eğilmez, enflasyona ilişkin sosyal medyadan değerlendirmede bulundu. Eğilmez, "Onu durdurmanın tek yolu faiz silahını çekmektir" dedi.

Eğilmez "Enflasyona, peşinden koşarak yetişemezsiniz. Onu durdurmanın tek yolu faiz silahını çekmektir. O zaman da büyüme hızınız düşer. Ekonomide her karar bir göstergeyi düzeltirken bir göstergeyi bozar. hepsinin aynı anda düzelmesi ancak beklentilerin düzelmesiyle mümkün olabilir." ifadelerini kullandı.

mahfi eğilmez enflasyonu durdurmanın tek yolu

 

 

Etiketler mahfi eğilmez enflasyon enflasyonu düşürmenin tek yolu faiz
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