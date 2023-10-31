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Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentisi açıklandı

Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentisi açıklandı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak ekim ayı enflasyon verisi öncesi ekonomistlerin tahminleri belli oldu.

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Kasım Cuma günü açıklanacak ekim ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

BEKLENTİ EN DÜŞÜK 3,60

Ankete göre, ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 4,08 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ekim ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 3,60, en yüksek yüzde 4,50 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 4,08) göre bir önceki ay yüzde 61,53 olan yıllık enflasyonun yüzde 62,36'ya çıkacağı hesaplanıyor.

YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ

Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi ekimde yüzde 68,73 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, eylülde bir önceki aya göre yüzde 4,75 artış göstermişti.

EKİM AYI ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini her ayın 3'ünde ilan ediyor.

Buna göre; Ekim ayı enflasyon rakamları 3 Kasım Cuma günü açıklanacak.

2023 yılında açıklanan enflasyon verileri şu şekilde:

Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentisi açıklandı - Resim : 1

Etiketler ekim enflasyonu tüik ekonomist enflasyon beklentisi anket
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