Ekonomistlerin faiz tahmini belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 25 Nisan Perşembe günü açıklayacağı faiz kararı öncesi ekonomistler tahminlerini açıkladı.

Piyasaların yakından takip ettiği faiz kararı haftaya açıklanacak. Yurt içi piyasa katılımcıları nisan ayı toplantısında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) hamle beklemiyor.

AA Finans'ın TCMB'nin 25 Nisan Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyan değeri, faizin yüzde 50'de sabit bırakılması yönünde oldu.

Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 50 ile yüzde 55 arasında yer aldı. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 oldu.

Bloomberg HT'nin faiz anketine göre de piyasa katılımcıları politika faizinin yüzde 50 seviyesinde sabit tutulacağını öngördü.

DEUTSCHE BANK DA TAHMİNİNİ AÇIKLADI

Deutsche Bank Ekonomisti Yiğit Onay ve Stratejisti Christian Wietoska tarafından hazırlanan notta nisan toplantısında TCMB'nin faizi yüzde 50 seviyesinde sabit tutacağı öngörüldü.

Notta yerel seçimler öncesinde Mart ayı toplantısında 500 baz puanlık sürpriz bir faiz artırımına giden TCMB'nin sıkılaştırıcı önlemlerin dirençli iç talep, enflasyon göstergelerindeki yüksek seviyeler ve çıpalanmamış enflasyon beklentileri üzerindeki etkisini yeniden değerlendirmek için muhtemelen bekle-gör modunda olacağı belirtildi.

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 500 baz puan artırılarak yüzde 50'ye yükseltilmişti.