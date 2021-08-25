Elektriğe yine, yeniden, zam geliyor!

Elektrik faturalarının, yıl içerisinde yapılan yüzde 15 ve yüzde 6’lık zamların ardından sonbaharda yeniden zamlanması bekleniyor.

Zamlarla iyice kabaran elektrik faturalarına sonbaharda bir zam daha kapıda. CHP’li Akın, “Kuraklığın etkisiyle elektrik üretiminde hidroelektrik santrallarının payı düştü. Bu durum yeni zamlara neden olacak” dedi.

Elektrik faturalarının, yıl içerisinde yapılan yüzde 15 ve yüzde 6’lık zamların ardından sonbaharda yeniden zamlanacağını kaydeden Enerji ve Altyapı Politikalarından Sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, kuraklığın önlenememesinin ve doğalgazla üretimin yeni zamlara yol açacağını ifade etti.

Son günlerde elektrik faturalarının çok yüksek geldiğini belirten yurttaşlar sosyal medya hesaplarından faturalarını paylaşıyor.

Temmuz ve ağustos aylarında gelen yüksek elektrik faturalarının vatandaşı isyan ettirdiğini, bazı elektrik dağıtım şirketlerinin ise 45 günlük faturalar düzenleyerek borç miktarını artırdığını bildiren Akın, “Yurttaşları elektrik değil, yüksek faturalar çarpmıştır” ifadelerini kullandı.

Ucuz hizmet yalanı

Elektrik faturalarının yükselmesinin iki temel nedeninin olduğunu kaydeden Akın, BirGün’e yaptığı değerlendirmede, “Yıllar önce ucuz ve kaliteli hizmet verileceği iddiasıyla elektrik dağıtımının özelleştirilmesi, maliyetleri düşürmediği gibi hizmetin kalitesini düşürmüştür. Şirketlerin döviz üzerinden borçlanmaları, artan kur nedeniyle oluşan ek maliyet, dağıtım bedeli olarak faturalara yansıtılmaktadır. Dağıtım bedelleri son üç yılda iki kat oranında artmıştır” diye konuştu. Elektrik üretiminde doğalgaz santrallarının devreye girmesinin maliyetleri artırdığını ifade eden Akın, yeni zam tehlikesi ve artan ücretlendirme hakkında ise şunları söyledi: "Hidroelektrik santralların üretimdeki payı nisan, mayıs dönemine göre neredeyse yarı yarıya azalırken ithal girdili santralların payı ise iki kat artmıştır. Ağustos ayında, elektrik üretiminde hidroelektriğin payı akarsuda yüzde 3, barajda yüzde 12 olmak üzere toplam yüzde 15 oranına gerilirken doğalgaz santrallarının payı ise yüzde 37’ye yükselmiştir. Doğalgazın yanı sıra ithal kömürle çalışan termik santralların elektrik üretimindeki payı ise 16,5’e çıkmıştır. Dövizle alınan doğalgaz ve ithal kömürün payı elektrik üretiminde yüzde 53,5 olarak gerçekleşmiştir.”

Maliyet halka kesildi

Sonbaharda yeni zamların geleceğini vurgulayan Akın, “Üretimdeki mevcut kaynak dağılımının devam etmesi, sonbahar aylarında yeni zamların sinyalini vermektedir. Bu üretim dengesiyle artan maliyetlerin faturası vatandaşa kesilmemelidir. Yıllardır iktidarda olan AKP, iklim krizine karşı bugüne kadar hiçbir adım atmamış, su kaynaklarının korunmasına yönelik hiçbir girişimde bulunmamıştır. İklim krizi nedeniyle yaşanan kuraklığın etkisiyle elektrik üretimindeki artan maliyetler vatandaşa zam olarak yansımamalı” dedi.

Şirketlere indirim halka fatura

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu ise elektrik dağıtım şirketlerine 3 milyar TL pandemi yardımı yapılacak olmasına tepki gösterdi. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in yanıtlaması istemiyle soru önergesi hazırlayan Purçu, "Yardım neden elektrik faturalarına zam üstüne zam yapılan vatandaşlara değil de büyük sermayeli elektrik dağıtım şirketlerine yapılıyor" dedi.

“Her ay yapılan zamlardan esnaf artık belini doğrultamıyor” diyen CHP’li Purçu, “Saray iktidarının esnafımızı, vatandaşımızı hiçbir şekilde düşünmediği ortadadır. Elektrik zamlarında gelinen nokta ortada. Yardım neden elektrik faturalarına zam üstüne zam yapılan vatandaşlara değil de büyük sermayeli elektrik dağıtım şirketlerine yapılıyor. CHP iktidarında öncelikle elektrik, su ve doğalgaz faturalarına eklenen zamları kaldırarak fatura bedellerini düşüreceğiz” ifadelerini kullandı.