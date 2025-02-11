Emeklinin bayram ikramiyesine zam geliyor

Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin bayram ikramiyesi için çalışma yapılacağını açıkladı.

2025 ocak ayı itibariyle en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL'den 14 bin 469 TL'ye yükseldi. Emekli aylıklarına yapılan zammın ardından gözler bayram ikramiyelerine çevrildi.

Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin bayram ikramiyesi ile ilgili çalışma yapacaklarını açıkladı.

NTV'nin haberine göre, ikramiyelerin 4 bin 500 ila 5 bin lira bandına çıkarılmasına yönelik beklentiler bulunuyor.

Emekli ikramiyeleri 2024 yılında yüzde 50 artışla 3 bin liraya yükselmişti.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Ramazan Bayramı ikramiyesinin 24-28 Mart tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor.

Kurban Bayramı ikramiyesi ise 2-5 Haziran tarihleri arasında emeklilerin hesabına yatacak.