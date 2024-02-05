Enerji düzenlemesi Meclis'te

TBMM yeni haftada, enerji alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi için mesai yapacak.

Meclis Genel Kurulu yeni haftada, enerji alanında düzenlemeler içeren kanun teklifinin görüşmelerine başlayacak.

Teklife göre, yerli üretim ve farklı kaynaklardan ithal edilen doğalgaz, Türkiye'de sıvılaştırılarak dünya piyasalarına LNG olarak pazarlanabilecek.

Enerji verimliliğini artırmak amacıyla hazırlanan projeler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 15 milyon lirayı geçmemek kaydıyla bedellerinin en fazla yüzde 30'u oranında desteklenecek.

Teklifle içme, kullanma suyu barajlari haricindeki baraj, göl ve göletlerde güneş ile rüzgar enerji sistemlerinin kurulmasına izin verilecek.

Böylece, yenilenebilir enerji sistemlerinin kurulumu bu yerlerde de yapılabilecek. Ayrıca olağanüstü durumlarda vatandaşın enerjiye ulaşabilmesi için EPDK’ya yetki verilecek.

MİLLİ SAVUNMA KOMİSYONU SÖZCÜ SEÇECEK

Milli Savunma Komisyonu, 7 Şubat Çarşamba günü toplanarak sözcü seçecek.

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu İslamofobi ve Irkçılık İnceleme Alt Komisyonunda, yurt dışında yaşayanların, maruz kaldığı ayrımcılıklara ve nefret söylemlerine yönelik sunum yapılacak.

Salı ve çarşamba günleri ise Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.