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Enflasyonda yeni rekor geliyor! Ekonomistlerin tahmini belli oldu

Enflasyonda yeni rekor geliyor! Ekonomistlerin tahmini belli oldu

3 Haziran Cuma günü açıklanacak mayıs ayı enflasyon rakamları öncesi beklenti anketinin sonuçları açıklandı. 19 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirilen ankete göre, enflasyon yüzde 77'yi aşacak.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, mayıs ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 5,49 artmasını bekliyor.

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Haziran Cuma günü açıklanacak mayıs ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 5,49 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin mayıs ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 2,40 ve en yüksek yüzde 8,15 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 5,49) göre bir önceki ay yüzde 69,97 olan yıllık enflasyonun yüzde 77,72'ye yükseleceği hesaplanıyor.

Tüketici Fiyat Endeksi, nisanda bir önceki aya göre yüzde 7,25 artış göstermişti.

Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 57,7'den yüzde 61,2'ye yükseldi.

Dönem Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi (Yüzde) Aylık Beklenti (Yüzde) Gerçekleşme (Yüzde)
Ocak 38,12 10,09 11,10
Şubat 38,05 4,14 4,81
Mart 44,78 5,34 5,46
Nisan 57,70 5,96 7,25
Mayıs 61,20 5,49


Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan fiyat endekslerinin aylık ve yıllık yüzde değişim oranları şu şekilde:

AA

Etiketler mayıs ayı enflasyonu enflasyon rakamları tüik
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