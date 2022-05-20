Enflasyonun arkasındaki ''vergiler'' ortaya çıktı!

Türkiye'de geçim sıkıntısı ve zam yağmuru olarak yansıyan enflasyonun arkasındaki nedenlerden biri olan vergi oranları kalem kalem hesaplandı....

Ocak ve Nisan ayı arasındaki vergi gelirleri 2021 yılındaki aynı döneme göre yüzde 78 oranında arttı. Bu durumun enflasyonu artıran etkenlerin başında gelmesi dikkat çekti.

Rakamları, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mali Hukuk Ana Bilim Dalı Prof. Dr. Murat Batı sosyal medya hesabından açıkladı.

Buna göre içinde bulunduğumuz yıl genelinde ilk 4 ayda toplam 591 milyar 438 milyon TL vergi toplandı.

Geçtiğimiz sene ilk 4 ayda bu rakam 331 milyar 420 milyon TL olarak belirtilmişti. Bu sene oranı en çok artan vergi yüzde 150,90 ile Kurumlar Geçici Vergisi oldu.

En az vergi oranında oynama ise Veraset ve İntikal Vergisinde oldu. Geçtiğimiz sene 588 milyon TL toplanan verginin bu sene ki ilk 4 aydaki karşılığı 603 milyon TL oldu. Bu vergideki artış oranı yüzde 2 olarak belirtildi.

Her geçen gün artan enflasyon ve hayat pahalılığı da alınan vergileri doğrudan etkiliyor. Artan vergiler, enflasyonu artıran etkenlerin başında geliyor.

İşte o tablo: