  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. EPDK'dan akaryakıt tarifeleri için yeni değişiklik

EPDK'dan akaryakıt tarifeleri için yeni değişiklik

EPDK'dan akaryakıt tarifeleri için yeni değişiklik
Güncelleme:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), TP Petrol Dağıtım Anonim Şirketinin Antalya ve Kocaeli'deki depolama tesislerine ilişkin depolama tarifesi değiştirildi.

EPDK'nin konuya ilişkin Kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Kararla, TP Petrol Dağıtım AŞ'nin depolama lisansı kapsamında faaliyet gösteren "Antalya Depolama Tesisi" ve Kocaeli 'deki "Yarımca Depolama Tesisi"ne ilişkin depolama tarifesi tadil edilerek onaylandı.

Buna göre, Antalya Depolama Tesisi'nde günlük depolama hizmet bedeli, metreküp başına benzin türleri için 0,51 lira, motorin için 0,37 lira olacak. Teslim alma hizmet bedeli de benzin ve motorin türleri için 13,87 lira olarak uygulanacak.

Yarımca Depolama Tesisi'nde günlük depolama hizmet bedeli, metreküp başına benzin türleri için 0,51 lira, motorin için 0,37 lira olacak. Teslim alma hizmet bedeli olarak da benzin ve motorin türleri için 13,87 lira, deniz yakıtı için 9,49 lira ödenecek.

Etiketler epdk akaryakıt depolama tarifeleri akaryakıt
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Türkiye'de kan donduran keşif: Onlarca çocuk mezarı çıktı Türkiye'de kan donduran keşif: Onlarca çocuk mezarı çıktı 20 ilde dev operasyon: 3 mobil uygulama ile 1 milyar TL'lik vurgun 20 ilde dev operasyon: 3 mobil uygulama ile 1 milyar TL'lik vurgun Emeklinin bayram ikramiyesi zammı Meclis'te kabul edildi Emeklinin bayram ikramiyesi zammı Meclis'te kabul edildi Motosikletli gezgin çifte tecavüz girişimi! Motosikletli gezgin çifte tecavüz girişimi! Adnan Oktarcıların ByLock'u deşifre oldu: WICKR Adnan Oktarcıların ByLock'u deşifre oldu: WICKR Meclis'te kabul edildi: Para cezaları tam 5 kat arttı! Meclis'te kabul edildi: Para cezaları tam 5 kat arttı! Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı ? Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı ? İlaç krizi büyüyor: 14 ilacın satışı sonlandırıldı İlaç krizi büyüyor: 14 ilacın satışı sonlandırıldı Atatürkçü Düşünce Derneği'nden ''sonu Afganistan olmaktır'' uyarısı Atatürkçü Düşünce Derneği'nden ''sonu Afganistan olmaktır'' uyarısı Kesinleşmiş hapis cezası olan firari öyle bir yede yakalandı ki... Kesinleşmiş hapis cezası olan firari öyle bir yede yakalandı ki...