Erdoğan'ın market alışverişi dış basında: '' Fiyat atışı Türkleri rahatsız ediyor''

İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden Financial Times, Türkiye'deki hayat pahalılığını sürmanşetine taşıdı. Gazetenin ilk sayfasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tarım Kredi Kooperatifi'nin marketinde çekilmiş bir fotoğrafı kullanıldı.

İngiltere merkezli ekonomi gazetesi Financial Times'ın ABD edisyonunun bugünkü nüshasının ilk sayfasında AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Tarım Kredi Kooperatifi'nin Kısıklı'da açılan satış mağazasında "uygun fiyatlı" diyerek alışveriş yaptığı sırada çekilmiş bir fotoğrafına yer verildi.

Sürmanşetten "Raf faizi: Fiyat artışı Türkleri rahatsız ediyor" başlığıyla verilen haberde "Hayat pahalılığı ve özellikle gıda ürünlerinin yüksek fiyatı halkın öfkesini artırıyor" denildi.

Erdoğan'ın hükümetinin geçen ay süpermarket zincirlerine yönelik soruşturma başlattığı hatırlatılan haberde, Cumhurbaşkanı'nın artan market fiyatları için "fırsatçıları" suçladığına da dikkat çekildi.

Financial Times ayrıca "enflasyon artışının geçen hafta son iki buçuk yılın en hızlı yükseliş oranına ulaştığını ve yüzde 19.58 ile Merkez Bankası hedefinin neredeyse 4 kat üzerinde olduğunu" yazdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tarım Kredi Kooperatiflerimizin gördüğünüz gibi buradaki marketi gerçekten çeşitli ürünler noktasında, kalite noktasında, fiyatlar noktasında gayet uygun. Gerçekten vatandaşlarımızın kesesine uygun fiyatların uygulandığı bir yer" diyerek yaptığı alışverişte Sözcü'den İsmail Şahin'in haberine göre 1002 lira harcadı. Erdoğan burada yaptığı alışverişte kurutulmuş meyveler, mantı, gevrek, kuruyemiş, şalgam ve meyve suları, çikolata, bisküvi, kurabiye, gofret ve cips gibi ürünler almıştı.