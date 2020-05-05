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  3. 05 Mayıs 2020 13:45

Fabrikaların üretime başlayacağı tarih belli oldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ''11 Mayıs itibarıyla ülkemizde tüm ana fabrikalar tekrar faaliyetlerine başlamış olacak'' dedi.

Fabrikaların üretime başlayacağı tarih belli oldu
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Koronavirüs salgını nedeniyle bazı fabrikalardaki üretim durdurma sona eriyor. Normalleşme çalışmaları kapsamında 11 Mayıs'tan itibaren Türkiye'deki tüm fabrikalar yeniden üretime başlayacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "11 Mayıs itibarıyla ülkemizde tüm ana fabrikalar tekrar faaliyetlerine başlamış olacak" dedi.

Bakan Varank "Sokağa çıkma kısıtlaması boyunca 16 bin 900 firma faaliyetlerine devam etti. Kocaeli'nin ardından, günlük 4 binin üzerinde test kapasitesine sahip bir laboratuvar da Ankara'da kurulmuş olacak." açıklamasında bulundu.

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fabrika , koronavirüs , Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
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