FAST para transferi işlem limitleri artırıldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası FAST işlem limitlerini artırdı. 7 gün 24 saat yapılabilen işlemlerde daha önce 1000 lira olan işlem limiti 2 bin liraya çıkarıldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) FAST işlem limitlerini artırdı. 7 gün 24 saat yapılabilen işlemlerde daha önce 1000 lira olan işlem limiti 2 bin liraya çıkarıldı.

Açıklamada, "FAST Sistemi işlem üst limiti artırılacak olup, Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının FAST Sistemine katılım başvuruları alınmaya başlanmıştır" dendi.

FAST SİSTEMİ NEDİR?

Merkez Bankası iç kaynaklarınca geliştirilen ve 8 Ocak 2021 tarihi itibarıyla kullanıma açılan yeni nesil, 7/24, anlık ödeme sistemi Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) Sisteminde günlük ortalama 2 milyon adet anlık ödeme, müşteri hesapları arasında bir saniyeden daha kısa bir süre içerisinde gerçekleştirilmektedir.

Ödemelerin, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası (TCKN), telefon numarası ve e-posta adresi ile kolay ve hızlı bir şekilde başlatılması için Kolay Adresleme Sistemine kayıt olan kullanıcı sayısı ise 11,3 milyona ulaşmıştır.