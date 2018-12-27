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  2. Ekonomi
  3. 27 Aralık 2018 16:17

Fransız devinden dev satın alma

Fransız Vinci grubu, İngiltere'nin en işlek havalimanının çoğunluk hissesini 2.9 milyar sterline satın alacağını açıkladı.

Fransız devinden dev satın alma
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Fransız Vinci grubu , İngiltere'nin ikinci en işlek havalimanı olan Gatwick'in çoğunluk hissesini 2.9 milyar sterline (3.7 milyar dolar) satın alacağını açıkladı.

Brexit belirsizliğine rağmen Vinci, Haziran ayında tamamlanması beklenen satışla Gatwickhisselerinin yüzde 50.01'ine sahip olacak.

Vinci'nin bugün yaptığı yazılı açıklamaya göre, grubun 12 ülkede 46 havalimanının oluşturduğu portföyünde Gatwick, tek başına en büyük varlık olacak.

Vinci, "Bu satın alma, bu büyüklükte ve kalitede bir havalimanının alımı için ender ele geçecek bir fırsat oluşturuyor" dedi.

Fransız şirketler grubu bu yatırımı, İngiltere'nin Mart sonunda Avrupa Birliği'nden ayrılacak olmasının seyahat sektörü üzerinde, kısa süreli de olsa, yaratabileceği belirsizliğe rağmen yapıyor.

Vinci, bireysel hissedarların elindeki hisseleri satın alırken, kalan yüzde 49.99 oranındaki azınlık hissesinin yönetimini Global Infrastructure Partners (GIP) adlı yatırım grubu üstlenecek.

Mart 2018'de sona eren yılda toplam 764 milyon sterlin gelir elde eden Gatwick havalimanını yılda 46 milyon yolcu kullanıyor.

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