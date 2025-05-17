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Sapanca'daki bungalov tatili kabusla bitti: Bir çocuk hayatını kaybetti

Sapanca'daki bungalov tatili kabusla bitti: Bir çocuk hayatını kaybetti
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Sakarya’nın Sapanca ilçesine tatile gelen ailenin 4 yaşındaki çocukları, ailesinin fark etmediği bir anda havuza düştü. Yaklaşık 10 dakika sonra ailesi tarafından fark edilerek havuzdan çıkarılan çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Acı olay, Muradiye Mahallesi’nde bulunan G.H. isimli bir bungalov tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A. (4) isimli çocuk ailesiyle beraber konakladığı bungalovun içerisinde, ailesinin fark etmediği bir anda havuza düştü.

Yaklaşık 10 dakika sonra ailesi tarafından fark edilerek sudan çıkarılan çocuk, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Sapanca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Talihsiz çocuk, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan, olayın meydana geldiği G.H. isimli işletmenin geçici ruhsatının 31.12.2024 tarihi itibari ile iptal edildiği ve şu anda da ruhsatının bulunmadığı öğrenildi. Ayrıca, müşteri girişlerini de Kimlik Bildirim Sistemi’ne (KBS) de zamanında yapmadığı tespit edilen işletme ile alakalı idari işlem başlatıldı.

İHA

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Etiketler Sapanca sakarya bungalov bungalov tatii tatil havuz Çocuk
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