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Haftanın kazandıran yatırım araçları belli oldu

Haftanın kazandıran yatırım araçları belli oldu
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Borsa İstanbul bu hafta yüzde 7.43 değer kaybederken, en çok kazandıran yatırım aracı yüzde 4.55 ile altın oldu.

BIST 100 endeksi, en düşük 7.446,97 ve en yüksek 8.252,32 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 7,43 değer kaybederek 7.510,68 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde kazancıyla 4,55 artışla 1.791 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 4,58 kazançla 12.035 liraya yükseldi.

Geçen hafta sonu 2.817 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 2.946 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,70 değer kazancıyla 28,0060 liraya, euro ise yüzde 1,40 kazançla 29,6380 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,79, bireysel emeklilik fonları yüzde 1,41 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 4,27 ile "Kıymetli Maden'' fonları oldu.

AA

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