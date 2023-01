Hakan Kaya Yamaha Motor Türkiye Genel Müdürü oldu

Yamaha Motor Türkiye’de 2016 yılından bu yana farklı departmanlarda görev aldıktan sonra Temmuz 2021’de Ülke Direktörü olan Hakan Kaya, 2023 yılı Ocak ayı itibari ile Genel Müdür olarak görevini sürdürmeye başladı.

Teknoloji ve tasarımda fark yaratan motosiklet modelleri, kusursuz hizmet yaklaşımı, garanti hizmetleri, satış sonrası hizmetleri ve aksesuar çözümleri ile dünyada ve Türkiye’de konumunu her geçen gün güçlendiren Yamaha Motor Türkiye’de sektörel tecrübesini aktarmaya devam edecek olan Hakan Kaya 2023 yılı stratejisini sürdürülebilirlik üzerine kurdu. İnsana, doğaya ve topluma temas edilen her noktada sürdürülebilirliği hedefleyerek çalıştıklarını ve bu alanda projeler yürüttüklerini belirten Hakan Kaya “2050 Çevre Planı çerçevesinde üretim ve ticari odaklı tüm faaliyetlerinde karbon nötrlüğünü hedefliyoruz. Bu hedefe yönelik daha sessiz, karbon emisyonu daha düşük, yakıt tasarrufu yüksek, daha ekonomik ve düşük cc’li araçlar üretiyoruz. Yamaha olarak dünyada 2050 yılına kadar kapsam 3 CO emisyonlarını yüzde 90 oranında azaltmayı hedefledik ve bu hedef doğrultusunda projeler üretmeye devam ediyoruz” dedi.

Yamaha kalitesini satıştan satış sonrası hizmetlere kadar her alanda hissettirerek müşteri memnuniyet oranını yüzde 100’e çıkartmayı planladıklarını belirten Yamaha Motor Türkiye Genel Müdürü Hakan Kaya, “2023 yılında yeni modeller, Yamaha tecrübesi ve kalitesiyle hizmet veren bayi ve servis noktalarımızla müşteri ihtiyacını hızla yerinde karşılayacağız. Bayilerimize ve servis çalışanlarımıza yıl boyu gerçekleştireceğimiz eğitimlerle sektördeki gelişmeleri aktarmaya ve onları güncel tutmaya devam edeceğiz. Tüm bunların haricinde 2022 yılında “Kadınlara Ücretsiz Güvenli Sürüş Eğitimi”, “R25 Kadınlar Kupası”, TEMA iş birliği ile oluşturduğumuz ‘Umut Ormanı’ gibi sektörde öncülük ettiğimiz projeleri sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.