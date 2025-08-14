  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Trendyol Süper Lig
  5. Süper Lig ekipleri başvuru yapmıştı: TFF'den yabancı kuralı kararı

Süper Lig ekipleri başvuru yapmıştı: TFF'den yabancı kuralı kararı

Süper Lig ekipleri başvuru yapmıştı: TFF'den yabancı kuralı kararı
Güncelleme:

Süper Lig kulüpleri yabancı sayısının artırılmasını talep etmişti. TFF yaptığı toplantıda talebin reddedilmesine karar verdi.

Kulüpler Birliği'nin son toplantısında Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve bazı Süper Lig takımları, 12 + 2 olan mevcut yabancı kuralının 12 + 2 + 2 şeklinde revize edilmesini talep etmişti.

Bazı Süper Lig ekipleri ise "Lig başladı, biz hazırlığımızı ona göre yapmıştık. Değişiklikten yana değiliz" diye görüş bildirmişti.

TFF'DEN YABANCI TALEBİNE RET

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetimi Riva'da yaptığı toplantıda Kulüpler Birliği'nden gelen yeni yabancı kuralı talebini masaya yatırdı.

Sabah'ta yer alan habere göre; TFF bu talebi geri çevirdi. Federasyonun ligler başladığı için yabancı kuralında bir değişiklik yapılmamasına karar verdiği bildirildi.

KULÜPLER BİRLİĞİ YENİDEN GÖRÜŞECEK

Kulüpler Birliği'nin bugün yapacağı toplantıda konuyu tekrar masaya yatıracağı ve yeni bir formülün gündeme gelebileceği aktarıldı.

Sabah Gazetesi

text-ad
Etiketler TFF yabancı kuralı yabancı sayısı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kulislere bomba gibi düştü: İşte AK Parti'ye katılacak belediyeler Kulislere bomba gibi düştü: İşte AK Parti'ye katılacak belediyeler Rezan Epözdemir tutuklandı Rezan Epözdemir tutuklandı Meteoroloji'den iki bölge için kritik uyarı: Fırtına geliyor! Meteoroloji'den iki bölge için kritik uyarı: Fırtına geliyor! Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı Özgür Özel AK Parti'ye ''hediye''sini belgelerle açıkladı Özgür Özel AK Parti'ye ''hediye''sini belgelerle açıkladı İstanbul'da dehşet anları: Kadına defalarca yumruk attı İstanbul'da dehşet anları: Kadına defalarca yumruk attı Özgür Özel'in işaret ettiği Mücahit Birinci'den ilk açıklama Özgür Özel'in işaret ettiği Mücahit Birinci'den ilk açıklama Özlem Çerçioğlu CHP'den istifa etti Özlem Çerçioğlu CHP'den istifa etti Kobra Murat'ın kızının söz töreni olay oldu: Euro'dan şemsiye yaptılar! Kobra Murat'ın kızının söz töreni olay oldu: Euro'dan şemsiye yaptılar! 2022'de yangın felaketinin yaşandığı Marmaris'ten sevindiren görüntüler 2022'de yangın felaketinin yaşandığı Marmaris'ten sevindiren görüntüler
Özgür Özel saat 12'yi işaret etti: ''AK Parti, kuruluş yıldönümü hediyen geliyor'' Özgür Özel saat 12'yi işaret etti: ''AK Parti, kuruluş yıldönümü hediyen geliyor'' Bir ilimizde kırmızı alarm: ''1 milyon kişi susuz kalabilir'' Bir ilimizde kırmızı alarm: ''1 milyon kişi susuz kalabilir'' Ekrem İmamoğlu hastaneye sevk edildi Ekrem İmamoğlu hastaneye sevk edildi Özgür Özel'in ''Mücahit Birinci'' iddialarına jet soruşturma Özgür Özel'in ''Mücahit Birinci'' iddialarına jet soruşturma Dünyanın akciğeri Amazon yağmur ormanları yok oluyor Dünyanın akciğeri Amazon yağmur ormanları yok oluyor İki ilimizde yangın kabusu: Yüzlerce kişi tahliye edildi İki ilimizde yangın kabusu: Yüzlerce kişi tahliye edildi Erdoğan'ın akıl hocalarından biriydi, resti çekti: ''Kirli pazarlığın içerisinde olmayacağım'' Erdoğan'ın akıl hocalarından biriydi, resti çekti: ''Kirli pazarlığın içerisinde olmayacağım''