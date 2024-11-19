Hepsiburada'nın satışa onay çıktı

Rekabet Kurumu'na bağlı Rekabet Kurulu, Hepsiburada'nın çoğunluk paylarının Kazak Kaspi.kz'ye devrini onayladı.

Kazakistan’ın en büyük online alışveriş grubu Kaspi.kz, Hepsiburada’nin yüzde 65,41'lik çoğunluk hissesini alarak hâkim hissedar olacağını açıklamıştı.

Rekabet Kurumu'na bağlı Rekabet Kurulu, Hepsiburada'nın çoğunluk paylarının Kazak Kaspi.kz'ye devrini onayladı.

Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamada Hanzade Vasfiye Doğan Boyner’in tek kontrolünde bulunan D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret Anonim Şirketi’nin çoğunluk paylarının ve tek kontrolünün Joint Stock Company Kaspi.kz tarafından devralınması işlemine izin verildiği belirtildi.

Kazakistan'ın online alışveriş platformu Kaspi.kz, Hepsiburada'nın sahibi D-Market'in yüzde 65.41'ini 1,13 milyar dolar karşılığında satın almak için anlaşmıştı.

Hepsiburada'nın sermayesinin yüzde 65,4'üne karşılık gelen A ve B sınıfı hisselerin satın alınması için Doğan ailesi üyeleriyle anlaşma yapılmıştı.

Anlaşmaya göre, 1,13 milyar doların 600 milyon doları anlaşmanın kapanışında, 526,9 milyon doları kapanış ardından 6 ay içinde ödenecek.

2000 yılında kurulan Hepsiburada, 30'dan fazla ürün kategorisinde 264 milyondan fazla stok birim ürününü müşterilerine sunuyor.

KAZAKİSTAN'IN EN POPÜLER MOBİL UYGULAMASI

Kaspi.kz'nin SuperApp uygulaması 2023 yılında toplam 14 milyon aktif mobil kullanıcı ile Kazakistan'ın en popüler mobil uygulaması konumunda buluyor. Kaspi Pay SuperApp, 2023'te 581 bin ticari ortağıyla Kazakistan'daki işletmelerin ve girişimcilerin tercih ettiği dijital ortak oldu.