Hükümete verilen süre sona erdi: İşte memur ve memur emeklisi için zam pazarlığında son durum

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin maaşlarını etkileyecek zam pazarlığında son düzlüğe gelindi.

Toplu sözleşme görüşmeleri kapsamında hükümetin yaptığı ilk teklifi reddeden memur sendikalarının, yeni teklif için hükümete verdiği süre bugün bitiyor. Öte yandan Memur-Sen 34. İl Temsilcileri Toplantısı, 6. Dönem Toplu Sözleşme gündemiyle gerçekleştirildi. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen Yönetim Kurulu üyeleri, bağlı sendikaların genel başkanları ile il temsilcilerinin katıldığı toplantıda kamu işvereninin sunduğu zam teklifinin müzakereye uygun olmadığı belirtilerek yeni bir teklifin yapılması gerektiği beyan edildi.

MEMUR-SEN'İN YOL HARİTASI TARTIŞILDI

Hükümetin ilk zam teklifinin müzakereye uygun olmadığını ve yeni bir teklifle gelinmesi gerektiği iradesinin vurgulandığı toplantıda Memur-Sen’in süreçte izleyeceği yol haritası tartışıldı.

Toplantıda açıklamalarda bulunan Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, hükumetin sunduğu ilk teklifin beklentileri karşılamaktan uzak olduğu belirtilerek, “Biz müzakereleri başlatacak ve üzerinde pazarlık yapabileceğimiz yeni bir teklif bekliyoruz” dedi.



EYLEM KARARI ALINDI

Memur-Sen İl Temsilcileri toplantısında, şu kararlar alındı:

12 Ağustos’ta Kamu İşvereni tarafından sunulan teklifi kabul etmiyor, ‘en kısa sürede’ ve ‘müzakeresi yetişebilecek’ nitelikte, ‘Yeni, Makul, Adil ve Müzakere Etmeyi Gerektirecek’ teklif bekliyoruz. Konfederasyonumuz ve bağlı sendikalarımızın görüşme ve müzakerelerde de ifade ettiği şekilde; bürokrasinin, siyasetin ve kurumların kamu görevlilerinin emeğine değer verme noktasında özel bir gayret göstermesi gerektiğini bir kez daha tekrar ediyoruz.

Bu tespit ve kararların yanında, Kamu İşvereninin tekliflerimize olumlu bakış üretmesine ve imzaya davet içeren teklifler getirmesine katkı sunmak , sürece olumlu katkı sağlamak ve kamuoyunun konuya dair farkındalığını artırmak, makul olan tekliflerimizin kabulü için demokratik hakkımızı kullanmak amacıyla 19 Ağustos 2021 Perşembe günü saat: 18.00’de Ankara’da Eylem yapılması, süreç içerisinde atılacak olumlu adımlara göre de yeniden değerlendirme yapma kararı alınmıştır.

MEMUR-SEN NE KADAR ZAM TALEP ETMİŞTİ?

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Teklif, memur ve emekliyi hayal kırıklığına uğratmamalı" demişti.

Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, taban aylığa 600 lira seyyanen zam, 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17, her yıl yüzde 3 olmak üzere 2 yılda toplam yüzde 6 refah payı artışı taleplerini Çalışma Bakanlığı'na 26 Temmuz'da sunmuştu.

3600 EK GÖSTERGE VERİLECEK Mİ?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, 3600 ek göstergeyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. Bakan Bilgin, "3600 ek gösterge verilmesinin görüşülmesini kabul ediyoruz." demişti.

İşte Bakan Bilgin'in 3600 ek gösterge açıklaması:

Biz bu sözleşme çerçevesinde konfederasyonlarımızın verdiği Türkiye Kamu-Sen ve Memur-Sen'in tekliflerini değerlendirdiğimizde birkaç hususta düğümlendiğini görüyoruz. Bunlardan en önemlisi 3600 meselesidir. Biz 3600 meselesinin bu sözleşme süresi içinde çözülmesini benimsiyoruz. Bu teklifle ilgili Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamalar var. Devlet bu sorunu çözme konusunda gerekli çalışmaları yapacak, yapması gerekir. Diğer bir mesele sözleşmeli personel meselesidir. Haklarının yeniden düzenlenmesi, kamu personelinin haklarına sahip olmaları konusunda teklif vardı, bu teklife de benzer yaklaşımda olduğumuza dikkat çekerim.