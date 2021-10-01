İletişimin zirvedeki ismi Murat Göllü, Akbank’a veda etti

Akbank Kurumsal İletişim Bölüm Başkanı Murat Göllü, 16 yıllık hizmetin ardından yönetim ile anlaşarak, başarılarla dolu kariyerine noktayı koydu.

“İletişimin her alanında sağlam uzmanlığa sahip, yüksek nitelikli, dinamik ve girişimci bir lider” olarak, uzun yıllar Akbank’ın Kurumsal İletişim Bölüm Başkanlığı görevini yürüten Murat Göllü’den Kurum’a veda…

2005’te Kurumsal İletişim Müdürü olarak göreve başlayan, bir yıl sonra da Kurumsal İletişim Bölüm Başkanlığı’na atanan Göllü, imza attığı işlerle sektörde parmakla gösterilen 16 yılın ardından, Akbank yönetimiyle anlaşarak, başarılarla dolu kariyerine noktayı koydu.

ÜST DÜZEY PERFORMANS

Türkiye’nin önde gelen bankalarından Akbank’ın, medya ile ilişkilerinde üst düzey bir performans sergileyen Göllü, Kurum’un 7 yıl üst üste Türkiye'nin en değerli bankası seçilmesi ve bu arada ‘en değerli bankacılık markası’ olarak tanınmasında büyük rol oynadı. Göllü, katkılarıyla Akbank’ı zirveye taşıyan isimler arasında yer aldı.

DOLU DOLU 16 YIL

2005 yılında Akbank’ta Kurumsal İletişim Müdürü olarak çalışmaya başlayan Murat Göllü, 2006 yılından bu yana bankanın Kurumsal İletişim Bölüm Başkanı olarak görevini yürüttü. Göllü, Akbank’tan önce Sabancı Holding ve Siemens’te farklı pozisyonlarda yönetici olarak görevde bulundu. 1994 yılında ODTÜ Mühendislik Fakültesi’nden mezun olan Göllü yüksek lisans derecesini İşletme dalında Yeditepe Üniversitesi’nden aldı. Türkiye Reklamverenler Derneği ve IAB Türkiye Yönetim Kurulu üyesi ve Türkiye Halkla İlişkiler Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olan Göllü evli ve bir çocuk babası.