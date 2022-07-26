IMF 2022 büyüme tahminini açıkladı

Uluslararası Para Fonu (IMF), küresel ekonomi için 2022 büyüme tahminini yüzde 3,6'dan yüzde 3,2’ye düşürdü.

Uluslararası Para Fonu (IMF), bu yıla ilişkin küresel büyüme tahminini yüzde 3,6'dan yüzde 3,2'ye indirdi.

IMF, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nu "Kasvetli ve Daha Belirsiz" başlığıyla güncelledi.

Raporda, 2021'deki geçici toparlanmayı, risklerin gerçekleşmesiyle 2022'de daha sıkıntılı gelişmelerin izlediği belirtildi.

Küresel üretimin bu yılın ikinci çeyreğinde Çin ve Rusya'daki gerilemeler nedeniyle daraldığına işaret edilen raporda, ABD'de ise tüketici harcamalarının beklentilerin altında kaldığı kaydedildi.

Raporda, dünya genelinde beklenenden yüksek enflasyonun özellikle ABD ve büyük Avrupa ekonomilerinde daha sıkı mali koşulları tetiklemesinin, Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve karantina önlemlerini yansıtan beklenenden daha kötü ekonomik yavaşlamanın ve Ukrayna'daki savaşın olumsuz etkilerinin salgın nedeniyle halihazırda zayıflayan dünya ekonomisini vurduğu aktarıldı.

ENFLASYON TAHMİNİ YÜKSELDİ

Dünya ekonomisinin geçen yıl yüzde 6,1 büyüdüğü anımsatılan raporda, küresel ekonominin bu yıl yüzde 3,2 ve gelecek yıl yüzde 2,9 büyümesinin beklendiği bildirildi.

IMF, nisan ayında yayımladığı raporda, küresel ekonominin 2022 ve 2023'te yüzde 3,6 büyüyeceğini öngörmüştü.

Raporda, bu yılın başlarındaki düşük büyümenin, azalan hanehalkı satın alma gücünün ve daha sıkı para politikasının ABD'de 1,4 puanlık aşağı yönlü revizyona neden olduğu aktarıldı.

SIKI PARA POLİTİKASI ETKİSİ

Çin'de karantina önlemleri ve derinleşen emlak krizinin ekonomik büyüme tahmininde aşağı yönlü revizyona yol açtığı belirtilen raporda, Avrupa'da da revizyonların Ukrayna'daki savaşın ve daha sıkı para politikasının etkilerini yansıttığı ifade edildi.

Raporda, küresel enflasyon tahminin ise gıda ve enerji fiyatları ile arz-talep dengesizliklerinin devam etmesi nedeniyle bu yıl yüzde 7,4'ten yüzde 8,3'e revize edildiği belirtilerek, enflasyonun gelişmiş ekonomilerde bu yıl yüzde 6,6'ya, gelişmekte olan ekonomilerde de yüzde 9,5'e ulaşmasının beklendiği kaydedildi.

BİRİNCİ ÖNCELİK ENFLASYON

Görünüme yönelik risklerin aşağı yönlü olduğu vurgulanan raporda, Ukrayna'daki savaşın Avrupa'nın Rusya'dan gaz ithalatının aniden durmasına yol açabileceği, enflasyonu düşürmenin beklenenden daha zor olabileceği, sıkı küresel finansal koşulların gelişmekte olan ekonomilerde borç sıkıntısına neden olabileceği, Kovid-19 karantinaları ile emlak sektörü krizinin tırmanmasının Çin'in büyümesini daha da baskılayabileceği ve jeopolitik ayrışmanın küresel ticaret ile işbirliğini engelleyebileceği aktarıldı.

Raporda, artan fiyatların dünya genelinde yaşam standartlarını sıkıştırmaya devam ettiği belirtilerek, politika yapıcılar için enflasyonu kontrol altına almanın birinci öncelik olması gerektiği ifade edildi.

Daha sıkı para politikasının kaçınılmaz olarak ekonomik maliyetleri olacağına işaret edilen raporda, ancak gecikmenin bunları yalnızca daha da kötüleştireceği kaydedildi.

HEM ABD HEM AVRUPA'DA DÜŞTÜ

IMF'nin raporunda, ülkelerin güncellenen büyüme tahminleri de paylaşıldı. Buna göre, ABD ekonomisinin 2022 yılına ilişkin büyüme beklentisi yüzde 3,7'den yüzde 2,3'e indirildi. Ülke ekonomisinin 2023 yılı büyüme tahmini de yüzde 2,3'ten yüzde 1'e çekildi.

Evro Bölgesi ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahmini yüzde 2,8'den yüzde 2,6'ye düşürülürken, 2023 yılı tahmini yüzde 2,3'ten yüzde 1,2'ye revize edildi.

Avrupa'nın önde gelen ekonomilerinden Almanya'nın 2022 yılı büyüme tahmini yüzde 2,1'den yüzde 1,2'ye, Fransa'nın yüzde 2,9'dan yüzde 2,3'e ve İspanya'nın yüzde 4,8'den yüzde 4'e indirilirken, İtalya'nın bu yıla ilişkin büyüme beklentisi yüzde 2,3'ten yüzde 3'e çıkarıldı.

Gelecek yıla ilişkin büyüme tahminleri de Almanya için yüzde 2,7'den yüzde 0,8'e, Fransa için yüzde 1,4'ten yüzde 1'e, İtalya için yüzde 1,7'den yüzde 0,7'ye ve İspanya için 3,3'ten yüzde 2'ye düşürüldü.

İngiltere'nin 2022 yılı büyüme tahmini ise yüzde 3,7'den yüzde 3,2'ye ve 2023 beklentisi de yüzde 1,2'den yüzde 0,5'e çekildi.

Söz konusu revizyonlarla gelişmiş ülkeler grubuna yönelik büyüme beklentisi 2022 yılı için yüzde 3,3'ten yüzde 2,5'e indirilirken, 2023 için yüzde 2,4'ten yüzde 1,4'e düşürüldü.

ÇİN TAHMİNİ

Yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ülke ekonomilerinin büyüme tahminlerine de yer verilen rapora göre, Çin'in bu yıla ilişkin ekonomik büyüme beklentisi yüzde 4,4'ten yüzde 3,3'e indirildi. Çin ekonomisinin 2023 yılı büyüme tahmini de yüzde 5,1'den yüzde 4,6'ya çekildi.

Hindistan ekonomisinin bu yıla dair büyüme beklentisi yüzde 8,2'den yüzde 7,4'e düşürülürken, gelecek yıla ilişkin büyüme tahmini yüzde 6,9'dan yüzde 6,1'e indirildi.

Rusya ekonomisinin ise bu yıl yüzde 6 ve gelecek yıl yüzde 3,5 küçüleceği tahmin edildi. IMF nisan ayındaki tahminlerinde Rusya ekonomisinin 2022'de yüzde 8,5 ve 2023'te yüzde 2,3 daralacağını öngörmüştü.

Bu revizyonlarla yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ülke ekonomilerine yönelik büyüme beklentisi, 2022 için yüzde 3,8'den yüzde 3,6'ya düşürülürken, 2023 için yüzde 4,4'ten yüzde 3,9'a çekildi.