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IMF'nin Dolar kuru ve enflasyon tahminleri açıklandı

IMF'nin Dolar kuru ve enflasyon tahminleri açıklandı
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Uluslararası Para Fonu, Dünya Ekonomik Görünüm raporunda Türkiye için 5 yıllık enflasyon ve Dolar kuru beklentilerini açıkladı.

Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye ekonomisine dair tahminlerini açıkladı. Dünya Ekonomik Görünüm raporunda, IMF'nin dolar kuru, enflasyon ve büyüme tahminleri yer alırken; TL'nin dolar karşısında ciddi bir değer kaybına uğrama olasılığının olduğu verilere yansıdı.

Buna göre IMF’nin 2023'te 26,3 trilyon TL olan Türkiye'nin gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH) 2024'te 41,5 trilyon TL'ye; 2025'te 58,2 trilyon TL'ye, 2026'da 72,7 trilyon TL'ye, 2027'de 88 trilyon TL'ye, 2028'de 106,2 trilyon TL'ye ve 2029'da 127,9 trilyon TL'ye yükselmesini beklediği görülmüş, dolayısıyla 2023'te 23,71 olan ortalama dolar/TL kurunun, 2024'te 37,24'e, 2025'te 52,57'ye, 2026'da 62,97'ye, 2027'de 73,54'e, 2028'de 85,48'e, 2029'da 99,44'e yükselmesinin beklendiği hesaplanmıştı.

Eylül 2023'te hükümetin açıkladığı Orta Vadeli Program'da (OVP) yıllık ortalama dolar kuru tahminleri 2023 için 23,88, 2024 için 36,78, 2025 için 43,94, 2026 için ise 47,80 olmuştu.

OVP'ye göre hükümetin ortalama dolar/TL kurunda yıllık artış oranı beklentileri, 2024 için yüzde 54, 2025 için yüzde 19,4, 2026 için yüzde 8,8 olmuştu. IMF'nin ise ortalama dolar kurunda yıllık artış oranı beklentileri 2024 için yüzde 57,1, 2025 için yüzde 41,2, 2026 için yüzde 19,8 oldu.

IMF'nin yıllara göre dolar tahmini şöyle;

2024'te 37.24 TL

2025'te 52.57 TL

2026'da 62.97 TL

2027'de 73.54 TL

2028'de 85.48 TL

2029'da 99.44 TL

Etiketler imf enflasyon 5 yıllık enflasyon tahminleri uluslararası para fonu
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