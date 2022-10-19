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İngiltere'de enflasyon çift haneye çıktı

İngiltere'de enflasyon çift haneye çıktı
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İngiltere'de enflasyon eylül ayında yüzde 10'u aşarak çift haneye çıktı. Böylece enflasyonda 40 yılın zirvesi görüldü.

Merkez bankalarının faiz hamleleriyle enflasyonu düşürme çabaları sonuçsuz kalırken İngiltere'de enflasyon sorunu derinleşiyor.

İngiltere Ulusal İstatistik Kurumu verilerine göre Eylül ayında tüketici fiyatları endeksi yüzde 10.1 oranında arttı. Ekonomistlerin beklentisi yüzde 10 seviyesindeydi. 

Eylül ayında İngiltere'de üretici çıktı fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,9 arttı. Beklenti yüzde 15,6 artış olacağı yönündeydi.

Etiketler ingiltere enflasyon
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