İslam Memiş, 2023 sonu için dolar tahminini açıkladı

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, 2023 yıl sonu için yeni dolar kuru beklentisini açıkladı.

İslam Memiş, tv100.com’daki köşesinde değerlendirmelerde bulundu. Memiş, geçtiğimiz gün açıklanan Orta Vadeli Program’ı ve doların geleceği seviyeyi değerlendirdi.

Memiş yazısında şunları kaydetti:

“Orta Vadeli Program (OVP), Çarşamba günü Beştepe’de açıklandı. Mali disiplin, araç bağımsızlığı, yapısal dönüşümler, beklentiler, büyüme, cari açık, kur, enflasyon gibi bir çok başlık sancılı sürecin devam edeceğini gösteriyor.

“HEPSİ BİRDEN NASIL NORMALLEŞECEK MUAMMA”

Beklenti ile gerçekleşme ihtimali birbirinden uzak gibi duruyor. Çünkü nasıl başarılacağına dair bir ip ucu yok. Ekonomi yönetimi kararlı bir şekilde mücadele ediyor mu? Evet yüksek kur, cari açık, yükseliş trendinde olan enflasyon, bütçe açığı… Hepsi birden nasıl normalleşecek muamma!

Rakamlar şöyle:

Kişi başı gelir

2024- 12.875 $

2025 – 13.717 $

2026 – 14.855 $

Dolar/TL beklentisi

2024- 36,80

2025- 43,90

2026- 47,80

Enflasyon

2024- %33,0

2025- %15,2

2026- % 8,5

İşsizlik

2024-10,3

2025- 9,9

2026- 9,3

Kişisel beklentim;

2023 sonu dolar/TL kurunda 29,90 lira, 2024’de 45,00 lira. Enflasyon da ise 2024 beklentim %50 civarında. İşsizlik rakamının 2024’de tek haneye düşmesini beklemiyorum. 2024-2026 yılları arasında daha üst seviyeleri bekliyorum.

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