İslam Memiş'ten piyasalar için savaş uyarısı!

Para ve değerli metaller uzmanı ünlü analist İslam Memiş ortadoğudaki savaşı işaret ederek yatırımcıları bu sefer "bir sabah batma ihtimaliniz çok yüksek" diyerek uyardı.

İsrail - Filistin savaşının hem borsalar hem döviz hem de değerli metaller üzerindeki etkileri devam ederken değerli metaller ve para piyasalarının uzman ismi İslam Memiş'ten yatırımcılara kritik bir uyarı geldi.

"İçinde bulunduğumuz enflasyonun bahanesini Rusya-Ukrayna savaşına bağlamışlardı. Şimdi ise İsrail-Filistin savaşına bağlayacaklar" diyen İslam Memiş, “Büyük Reset” için ikinci bir çöküşe ihtiyaç olduğunu, ilkinin 2020 yılında görüldüğünü ikinci çöküşün ise İsrail ile Filistin arasındaki savaşla geleceğini öne sürdü ve "Bu savaş senaryosu ile ikinci çöküşe hazır mısınız?" diye sordu.

Küresel borsalardaki düşüşe, petrol fiyatlarındaki yükselişe, altın ve gümüşün gerçek değerine ulaştığı bir çöküşe hazır olunması gerektiğini belirten İslam Memiş "Şimdi bazıları avcunu ovuşturarak der ki “Sadede gel, ne kadar yükselecek?” Yıl sonu için hedeflerimi vermiştim, değişen bir şey yok. Değişen tek şey üzerine koya koya giderler!" dedi.

Dolar, altın ve borsa için beklentilerini de paylaşan İslam Memiş, "Dolar/TL’de 29,70 Gram altın da 1.880 Borsa da 7.500 puan altı 7.150 puan gibi. Bugünden itibaren piyasada günlük veya aylık işlem yapanlar dikkat etsin. Bir sabah batma ihtimaliniz çok yüksek olur" dedi.