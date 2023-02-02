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İstanbul'da akaryakıt istasyonlarının tuvaletleri ücretli oldu

İstanbul'da akaryakıt istasyonlarının tuvaletleri ücretli oldu
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İstanbul’da bazı akaryakıt istasyonlarının tuvaletleri ücretli oldu. 1 lira ile 2 lira arasında değişen ücretlerle girilen tuvaletler tepkilere neden oldu.

İstanbul’un bazı ilçelerindeki akaryakıt istasyonlarının tuvaletleri ücretli oldu. Sarıyer, Bahçelievler ve Beşiktaş gibi ilçelerdeki bazı akaryakıt istasyonları; tuvaletlerinin girişlerine turnikeler koyulduğu görüldü.

ÜCRETLER DEĞİŞİYOR
Tepkilere neden olan uygulama nedeniyle bazı istasyonların ise turnikeleri kaldırdığı da dikkat çekti. Tuvalet kullanımının ücretli olduğu akaryakıt istasyonlarının bazılarında girişler 1 lira olurken bazılarında ise 2 lira olduğu görüldü.

 TEPKİ ÇEKTİ
Tuvalet girişlerini ücretli yapan akaryakıt istasyonlarının bazıları ise giriş turnikelerine 'yakıt alanlara tuvalet ücretsiz' yazılı kağıt astığı dikkat çekti. Vatandaşların tepkisine neden olan tuvalet ücreti uygulamasında bazı akaryakıt istasyonlarında ise turnike kısmının kaldırıldığı da fotoğraf karelerine yansıdı.

Etiketler akaryakıt istasyon istanbul
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