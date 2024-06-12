  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. İsviçre bankası UBS'ten yıl sonu altın tahmini

İsviçre bankası UBS'ten yıl sonu altın tahmini

İsviçre bankası UBS'ten yıl sonu altın tahmini
Güncelleme:

İsviçreli banka UBS'in altın ve değerli metaller stratejisti Joni Teves, bankanın altın fiyatlarına ilişkin yeni tahminlerini duyurdu.

İsviçreli banka UBS'in altın ve değerli metaller stratejisti Joni Teves, CNBC'ye konuştu.

Teves, bankanın ons altın için 2024 yılı ortalama ve yıl sonu fiyat tahminlerini yüzde 8 yükselttiğini belirtti. Buna göre UBS'in bu yıl için ortalama altın fiyatı öngörüsü 2 bin 365 dolara yükselirken, yıl sonu tahmini 2 bin 600 dolara çıkarıldı.

Teves, ABD Merkez Bankası'ndan faiz indirimi beklentisinin altını destekleyici faktör olduğunu belirtti. Fed, politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında tutuyor.

Yatırımcı duyarlılığının çok yüksek olduğunu belirten Teves, makro belirsizlikler ve jeopolitik risklere dikkat çekti.

Ayrıca merkez bankalarının özellikle de gelişmekte olan ülkelerin altın talebi devam ediyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda 2 bin 314 dolar seviyesinde işlem görüyor. Altının onsu mayıs ayında 2 bin 450 dolarla tüm zamanların rekorunu kırmıştı

Etiketler isviçre banka Yıl sonu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Çin'deki insansı robot fabrikasının üretim bandı görüntülendi Çin'deki insansı robot fabrikasının üretim bandı görüntülendi Elon Musk'ın cinsel taciz mesajları ve kaçamakları ifşa oldu Elon Musk'ın cinsel taciz mesajları ve kaçamakları ifşa oldu Uçakta klima bozuldu, yolcular baygınlık geçirdi Uçakta klima bozuldu, yolcular baygınlık geçirdi Acil serviste pes dedirten kavga: Miras yüzünden sopalarla birbirlerine girdiler Acil serviste pes dedirten kavga: Miras yüzünden sopalarla birbirlerine girdiler Aşiret düğününde takı şov: Gelin ve damat boynunu kaldıramadı Aşiret düğününde takı şov: Gelin ve damat boynunu kaldıramadı Kuran kursunda şiddet: 2 öğrenciye tokat atan imam kamerada Kuran kursunda şiddet: 2 öğrenciye tokat atan imam kamerada Uzman isim emekli ve asgari ücretlilere kötü haberi verdi Uzman isim emekli ve asgari ücretlilere kötü haberi verdi Gamze Özçelik için çirkin paylaşım: ''Açar izlerdik'' Gamze Özçelik için çirkin paylaşım: ''Açar izlerdik'' Boşanmak istediği kocası hayatını kabusa çevirdi Boşanmak istediği kocası hayatını kabusa çevirdi Prof. Dr. Kutoğlu'ndan İzmir ve çevresi için korkutan deprem uyarısı Prof. Dr. Kutoğlu'ndan İzmir ve çevresi için korkutan deprem uyarısı