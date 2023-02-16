JP Morgan'dan Merkez Bankası'nın faiz kararı için dikkat çeken tahmin

ABD'li dev banka JP Morgan, Türkiye'yi vuran depremlerin ekonomi üzerindeki etkileriyle ilgili bir rapor yayımladı. Depremin fiziki yapılara doğrudan hasar maliyetinin 25 milyar dolar olduğunu ifade eden JP Morgan, Merkez Bankası'nın şubat ayında faiz indirebileceğini belirtti.

JP Morgan ayrıca, TCMB'nin gelecek haftaki para politikası toplantısında faizleri 100 baz puan daha düşürerek yüzde 8'e indireceğini öngördü.

Geçen hafta pazartesi sabaha karşı ve öğlen saatlerinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem, yaklaşık 13.4 milyon kişinin yaşadığı 11 ilde büyük yıkıma yol açarken, açıklanan son bilgilere göre 36,187 kişi hayatını kaybetti.

JP Morgan ekonomisti Fatih Akçelik, bankanın müşterilerine gönderdiği notta, "Türkiye'deki deprem trajik can kaybına yol açtı ve önemli ekonomik sonuçları olacak" dedi.

Akçelik, "Siyasi yönetim depremden önce bile faizlerin daha da indirileceği sinyali veriyordu. 18 Haziran'a kadar yapılması gereken seçimler öncesinde yeni faiz indirimleri yapılması olasılığını göz ardı edemiyoruz. Ancak, Türkiye'de para politikası aktarım mekanizması çalışmadığından politika faizinin artık geçmişe kıyasla daha az önem taşıdığına inanıyoruz" dedi.

JP Morgan notundan öne çıkan maddeler:

Depremden etkilenen 10 il, Türkiye'nin toplam GSYH'sinin yüzde 9.3'ünü, ihracatının yüzde 8.5'ini, vergi gelirlerinin yüzde 5'ini ve aktif işgücünün yüzde 11.1'ini oluşturuyor.



Depremden en kötü etkilenen üç il, Türkiye'nin GSYH'nin yüzde 2.6'sını, ihracatının yüzde 2.2'sini ve vergi gelirlerinin yüzde 2.3'ünü oluşturuyor.



Artan gıda fiyatları ve artan mali destekler nedeniyle yılsonu enflasyon tahminimizi yüzde 43'ten yüzde 45'e revize ediyoruz.



Ekonomik büyümenin birinci çeyrekte daha zayıf olmasını bekliyoruz, ancak konutların yeniden inşa edilmesi ikinci çeyrekte ve yılın ikinci yarısında toparlanma sağlayabilir.



Bütçe açığının bu yıl GSYH'nin yüzde 4.5'i (önceki tahmin GSYH'nin yüzde 3.5'i) civarında olmasını bekliyoruz.

Cari açığın GSYH'nin yüzde 3'ü oranında olmasını öngörüyoruz, ancak uluslararası yardım TL üzerindeki baskıyı telafi edebilir.



Genişlemeci maliye ve kredi politikaları yakın vadede depremin etkisini azaltabilir.

Reuters