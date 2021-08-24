Kitapseç konkordato ilan etti, kayyum atandı

Sektöre kısa süre önce girip çok ucuza hatta maliyetinin altında fiyatlara satış yaparak büyüme yoluna giren Kitapsec, konkordato ilan etti ve şirkete kayyum atandı.

Pandemi ile birlikte insanların evlerine kapanmasıyla kitap satışları arttı. Özellikle internet üzerinden yapılan satışlar katlanarak büyüdü. Ancak bu durumu kötü amaçla kullanan bazı şirketler de ortaya çıktı. Maliyetinin oldukça altında fiyatla, hatta zararına kitap satan kitapsec.com bu süreçte hızla büyüdü.

İstanbul'da ünlü bir AVM'de onlarca çalışanıyla birlikte lüks bir ofis açan, televizyon kanallarına ve yazılı basına reklam veren bu şirket, ödemelerini yapmayarak konkordato ilan etti. Ödenmemiş çekler nedeniyle bu şirketle iş yapan firmaların da zor durumda kaldığı öne sürüldü. Sektör yetkililerinin ortaya attığı iddialara göre, firma sürdürülmesi imkansız olan bu satış yöntemini bilerek yaptı ve en başından beri konkordatoya gitmeyi planladı. Sonuçta çok sayıda yayınevinden kargo şirketlerine kadar ödenmemiş milyonlarca liralık borç kaldı.

1 YIL ÖDENMEYECEK

Ankara Batı Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2019/407 esas no'lu kararına göre, alacaklılar en az 1 yıl bekleyecekler. Alınan kararda şu ifadelere yer verildi: “Davacının rehinli alacaklara ilişkin konkordato projesinin tasdik talebinin reddine, davacının adi alacaklara ilişkin konkordato projesinin tasdik talebinin kabulüne, Ankara Ticaret Sicil Memurluğu'nun 350107 sicil no'sunda kayıtlı olan Kitapseç Yayıncılık Elektronik Nakliye Makina İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin konkordato tasdik projesi kapsamında kalan tüm borçlarının %100'ünün tasdik karar tarihinden itibaren 12 ay ödemesiz, izleyen yıllarda aylık dönemlerde 30 Temmuz 2022 tarihinde ilk taksit ödenmek suretiyle 36 eşit taksitte davacı tarafından alacaklılara ödenmesine karar verildiği ilanen tebliğ olunur.”

KAYYUM ATANDI

Mahkemenin aldığı konkordato kararı, 14 Temmuz 2021 tarihinde sona erdi. Ancak mahkeme, konkordato döneminde alınan kararların işlemesi ve şirketin faaliyetlerinin gözetimi için, aynı tarihten itibaren kayyum atanmasına karar verdi. Kayyum olarak Mali Müşavir Selim Sami Terzi atandı. Kayyum tarafından borçlunun işletmesinin durumu ve proje uyarınca borçlarını ödeme kabiliyetini muhafaza edip etmediği konusunda mahkemeye 2 ayda bir rapor sunulacak.

Kitapseç'in işlerinin büyük kısmını yürüttüğü ve ağırlıklı olarak söz konusu şirketin ajansı gibi çalıştığı öne sürülen Ankara merkezli diğer bir şirket olan Sesmarka Yönetimi ve Medya Danışmanlığı'nın da paravan olarak kullanıldığı iddia ediliyor. İddiaya göre Sesmarka'nın parasını ödemeyen Kitapseç, böylece alacaklılarla da doğrudan muhatap olmuyor. Küçük bir şirket olan Sesmarka'ya ulaşan alacaklılar ise tahsil edemedikleri milyonlarca liralık alacakları için hukuki yollara başvurmak zorunda kalıyor.

ZARARINA SATIŞLA ŞAŞIRTAN BÜYÜME

Pandemi döneminde yayınladığı reklamlarla adını duyuran kitapsec.com, Ankara merkezli bir şirket olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Kısa süre öncesine kadar Ankara'da küçük bir büroda ders kitapları yayımlayan şirketin bir anda büyük bir satış platformuna dönüşmesi, soru işaretlerini de beraberinde getirdi.

“RANT AMAÇLI KULLANDI”

Firmaları ayakta tutmak üzere tasarlanan konkordato sistemini rant amaçlı kullandığı öne sürülen şirketin, ücretsiz ve ucuz kargo fiyatlarıyla da piyasada haksız rekabet yarattığı belirtiliyor. Bir kargonun bedeli en az 10 TL iken, şirketin 4-5 TL kâr edilen kitapları ücretsiz kargo ile gönderdiğine dikkat çekiliyor.

Bir sektör temsilcisi, kitapsec'in hızlı büyümesi ile ilgili şu ifadeleri kullandı: “Evet, bu şirket büyüyordu ama kaynak neydi? Kitap satışı neredeyse maliyetine yapılıyordu. Örneğin satış bedeli 26 TL olan ve kendilerinin 14 TL'ye aldığı kitabı 3.75 TL'ye, yani zararına nasıl satabiliyorlardı? Sağlam bir sermaye ile büyüme sürecine girmiş bir firma bu maliyete katlanır diyeceksiniz. Öyle olmadı. Konkordato ilan ettiler. Anlaşılan o ki firma ilk günden beri her aşaması zarar olan bu operasyonun sonunda konkordato ilan ederek bu ödemeleri yapmamayı en baştan hedeflemişti.”

SATIŞ PAZARLIĞI YAPIYOR İDDİASI

Firmanın konkordato şemsiyesi altına saklanarak borçlarını ödemediğini ve halen binlerce kitap satmaya devam ettiğini söyleyen sektör temsilcileri, bu yöntemi kullanarak kitapsec'in büyümeye devam ettiğini kaydettiler. Bununla birlikte konkordato sayesinde büyümesini katlayan firmanın, sektörün büyük 2 şirketiyle satış için görüşmeler yürüttüğü, bu satıştan da büyük kâr elde etmeyi planladığı dile getirildi.

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