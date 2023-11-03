KKM hesaplarında düşüş sürüyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in "bitirmek istiyoruz" dediği Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarından çıkış sürüyor. KKM hesaplarındaki para 10 haftada 400 milyar lira azaldı.

Eski ekonomi yönetimi, yüksek enflasyona rağmen faizi düşürmüştü. Bu nedenden dolayı enflasyon daha da yükselmiş, döviz fırlamıştı. Yönetim, dövizi frenlemek için piyasa dışı yöntemlere başvurmuştu.

Bu yöntemlerden birisi de KKM. Bu uygulamada hesap sahiplerine faiz tutarı ve kur farkı ödeniyor. Bu da bütçeden karşılanıyor. Eski Merkez Bankası başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, KKM’nin 2022’deki toplam yükünün 181,5 milyar lira olduğunu bildirmişti.

Yeni ekonomi yönetimiyse son dönemde KKM varlıklarının azaltılması için girişimlerde bulunuyor, TL mevduatı destekliyor.

KKM hesaplarındaki toplam tutarsa genelde her hafta yükselirken 18 Ağustos haftasından beri düşüşte.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun verilerine göre 18 Ağustos haftasında KKM hesaplarındaki toplam tutar 3 trilyon 407 milyar 948 milyon lirayken bu tutar 27 Ekim haftasındaysa KKM’deki tutar 3 trilyon 7 milyar 893 bin liraya kadar düştü.

Böylelikle 10 haftada KKM’den çıkış 400 milyar lira oldu.