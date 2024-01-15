KKM'nin 2023 yılında bütçeye maliyeti belli oldu

Kur korumalı mevduat (KKM) yükünün son 5 ayda Merkez Bankası'na devredilmesi sonrasında geçtiğimiz yıl KKM hesaplarının bütçeye maliyeti 59,8 milyar TL oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan merkezi yönetim bütçe verilerine göre, geçen yıl dövizden dönüşümler hariç kur korumalı mevduata bütçeden 59 milyar 870 milyon 556 bin TL aktarım yapıldı.

Temmuz 2023’te çıkarılan torba yasa ile Hazine’nin kur farkı ödemelerinin Merkez Bankası’na devredilmesi sebebiyle aktarımın tamamı yılın ilk 7 ayında olurken, son 5 ayda maliyet sıfır olarak kayıtlara geçti.

Böylelikle 2022 yılı Mart ayından bugüne kadar toplam maliyet 152 milyar 22 milyon 517 bin TL seviyesinde gerçekleşti.

Öte yandan geçtiğimiz yıl Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), TL dönüşümlü kur korumalı mevduat (KKM) için yeni hesap açılışlarını sonlandırmış ancak dövizden dönüşümlü KKM uygulamasına devam edilmesine karar vermişti.

Kararın ardından geçen yılın son haftalında KKM tutarında ise düşüş başlamıştı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından 5 Ocak 2024 tarihli en son verilerde de kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarının 2 trilyon 576 milyar 457 milyon TL'ye gerilediği bildirildi.