KKM'nin bütçeye Ekim 2022 maliyeti açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bütçe verilerini açıklamasıyla Kur Korumalı Mevduat'ın (KKM) da bütçeye maliyeti belli oldu.

Merkezi bütçeden Kur Korumalı Mevduat sahiplerine ödenen tutar ekimde 6,6 milyar TL oldu. 8 ayda bütçeden KKM sahiplerine toplam 91,5 milyar TL ödendi.

KKM'nin bütçeye maliyeti ekimde 6,6 milyar TL oldu. Merkezi bütçeden KKM sahiplerine ödenen tutar eylülde 9,2 milyar TL, ağustosta 15 milyar TL olmuştu.

Böylece 8 ayda bütçeden KKM sahiplerine toplam 91,5milyar TL ödendi.

KKM NEDİR ?

Aralık ayında yaşanan kur krizinin ardından hükümet kur korumalı mevduatı devreye alarak mudilerin yatırımlarını TL aracılığı ile bankada değerlendirmesine ve olası kur zararının Hazine aracılığı ile karşılanmasına ilişkin düzenleme getirmişti. Kur korumalı mevduatta hesaplar 3, 6 ve 12 aylık vadelerle açılabiliyor.

YİNE UÇUYORUZ: BÜTÇE EKİMDE 83,3 MİLYAR LİRA AÇIK VERDİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre merkezi yönetim bütçe açığı, ekim ayında 83,3 milyar TL ile yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekim ayı bütçe gerçekleşmeleri raporunu açıkladı.

Buna göre, merkezi yönetim bütçe giderleri Ekim 2021'de 131 milyar 422 milyon lira iken geçen ay yüzde 133,9 artışla 307 milyar 416 milyon liraya yükseldi.

Böylelikle bu yıl merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 2 trilyon 831 milyar 472 milyon lira ödeneğin yüzde 10,9'u kullanılmış oldu.

Geçen yıl ekimde bütçede 3 milyar 106 milyon lira faiz dışı açık oluşurken, bu yıl ekimde söz konusu rakam 22 milyar 110 milyon liraya çıktı.

Faiz hariç bütçe giderleri, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 110,3 artarak 246 milyar 272 milyon liraya ulaştı. Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı yüzde 9,8 olarak hesaplandı.

Faiz giderleri söz konusu ayda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 327,6 artışla 61 milyar 144 milyon lira olarak hesaplandı.

Merkezi yönetim bütçe gelirleri, geçen yılın ekim ayında 114 milyar 16 milyon lira iken bu yıl ekim ayında yüzde 96,6 artarak 224 milyar 162 milyon liraya çıktı. Bütçe tahminine göre bütçe gelirlerinin ekim ayı gerçekleşme oranı 2021'de yüzde 10,4 iken geçen ay yüzde 8,8 oldu.

Vergi gelirleri ekimde, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 89,2 artarak 181 milyar 806 milyon liraya ulaştı. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı ise Ekim 2021'de yüzde 10,4 iken geçen ay yüzde 8,3 olarak tespit edildi.

Genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri, ekimde yüzde 156,4 artışla 37 milyar 905 milyon lira olarak hesaplandı. Özel bütçeli idarelerin öz gelirleri 3 milyar 399 milyon lira, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri 1 milyar 52 milyon lira olarak belirlendi.

Vergi türleri itibarıyla ekimde geçen yılın aynı ayına göre, gelir vergisi yüzde 63,7, dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 39,2, özel tüketim vergisi yüzde 155,7, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 114, ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 126,9, damga vergisi yüzde 59,1, harçlar yüzde 71,3, diğer vergiler tahsilatı yüzde 103 artarken, kurumlar vergisi tahsilatı ise yüzde 32,7 düştü.