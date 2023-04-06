KKM'ye hücum! Faiz sınırı kaldırıldı, rekor geldi!

Kur korumalı mevduat hesaplarında faiz üst sınırının kaldırılmasının ardından KKM büyüklüğü 1 trilyon 701 milyar TL'yi aşarak rekor kırdı.

Dolar kurunu durdurmak için devreye sokulan kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarına uygulanan Türk Lirası faiz üst sınırı kaldırılmış, bu mevduat hesaplarına uygulanacak faiz oranını bankaların belirlenmesine karar verilmişti. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, politika faizinin 3 puan üzerindeki azami faiz uygulaması sona ermiş oldu.

KKM REKOR KIRDI

Bu gelişmenin ardından Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), KKM ve katılma hesaplarının 1 trilyon 603 milyar TL'den 1 trilyon 701,1 milyar TL'ye çıktığını açıkladı. Böylece KKM'de yeni rekor rakama ulaşıldı.

Aynı haftada krediler 8 trilyon 174 milyar TL'den 8 trilyon 591 milyar TL'ye, mevduat 9 trilyon 654 milyar TL'den 9 trilyon 959 milyar TL'ye yükseldi.



Tüketici kredileri 1 trilyon 226 milyar TL'den 1 trilyon 272,2 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 519,6 milyar TL'den 577 milyar TL'ye çıktı. Takipteki alacaklar 159,2 milyar TL'den 158,6 milyar TL'ye indi.