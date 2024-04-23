Koç Holding'ten dolandırıcılık uyarısı

Koç Holding sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada yanıltıcı içeriklere dikkat çekerek dolandırıcılık uyarısında bulundu.

Koç Holding sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada dolandırıcılık uyarısında bulundu.

Şirketten yapılan açıklamada Koç Holding A.Ş., Koç Topluluğu Şirketleri ile Koç Ailesi mensuplarının isimlerini kullanan, ses ve görüntülerini taklit eden sahte sosyal medya hesapları ve internet sitelerinin ortaya çıktığı belirtildi.

Şirket, yanıltıcı içeriklere itibar edilmemesi konusunda uyardı.

Açıklamanın tamamında şu ifadelere yer verildi:

"Son dönemde; Koç Holding A.Ş., Koç Topluluğu Şirketleri ile Koç Ailesi mensuplarının isimlerini kullanan, ses ve görüntülerini taklit eden sahte sosyal medya hesapları ve internet sitelerinin ortaya çıktığını gözlemlemekteyiz.

Dolandırıcılık yöntemleriyle yatırım çağrısı da dahil olmak üzere internet kullanıcılarından çeşitli haksız ve hukuka aykırı taleplerde bulunduğunu tespit ettiğimiz söz konusu hesap ve sitelere ilişkin hukuki haklarımızı kullandığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.

Koç Holding A.Ş., Koç Topluluğu Şirketleri ve Koç Ailesi mensupları ile hiçbir bağlantısı olmayan yanıltıcı içeriklere itibar edilmemesini önemle rica eder; kurumsal web sitemiz koc.com.tr ve kurumsal sosyal medya hesaplarımız üzerinden güncel ve doğru bilgiye ulaşılabileceğini hatırlatmak isteriz."