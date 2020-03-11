Koçyiğit’in damadına ait şirketin konkordato talebi reddedildi

Diken'den Ali Yılmaz'ın haberine göre sektörde 70 yıldır faaliyet gösteren Alkoçlar 1.5 yıl önce konkordato talep etmişti. İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, bünyesinde Alaçatı, Bodrum ve Kemer’deki üç otel bulunan Alkoçlar Otelcilik ve Turizm AŞ için tedbir kararı verdi.

Borç 60 milyona yakın

Kararla birlikte şirket bir nebze rahatladı. Konkordato süreci devam ederken, Bodrum ve Alaçatı’daki otel kapatıldı. Toplam 60 milyon lira borcu bulunan Alkoçlardan alacaklı firmaların çoğu, şirketin konkordato talebinin tasdik edilmesine onay verdi. Ancak mahkemenin atadığı komiser heyeti olumsuz yanıt verdi.

Alacaklı firmalardan birinin avukatının Diken’e verdiği bilgiye göre şirketin el altından birtakım ödemeler yapması komiser heyetinin olumsuz rapor vermesinde etkili oldu.

Komiser: Teknik olarak iflasta

Komiserlerden biri raporda, şirketin teknik olarak iflas ettiği görüşünü bildirdi. Mahkeme verdiği red kararıyla birlikte, daha önce verdiği tedbir kararını kaldırdı; komiser heyetinin görevlerinin sona erdiğini açıkladı. Tedbir kararının kaldırılması ile birlikte hacizlere karşı korumasız hale gelen şirkete alacaklı iki firmanın geçen hafta icra takibi başlattığı öğrenildi.