Koronavirüs milyarderleri arasında bir Türk!

Koronavirüs aşısını bulan, Alman BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, 4 milyar dolarlık servete ulaşarak dünyaca ünlü Forbes dergisi tarafından düzenli olarak yayınlanan dolar milyarderleri listesine ilk kez girdi. Kaynak Yeniçağ: Korona milyarderleri arasına Prof. Uğur Şahin de girdi. Bill Gates Elon Musk ve Jeff Bezos kıskançlıktan çatır çatır çatladı

Amerikan Forbes dergisi tarafından düzenli olarak yayınlanan "dolar milyarderleri" listesinde bu yıl korona zenginleri de yer aldı. Listeye bu yıl sağlık sektörüne yatırım yapan 40 yeni milyarder dahil oldu.

Forbes'un yayımladığı listeye göre son 1 yılda dünya genelindeki dolar milyarderi sayısı 660 kişilik artışla 2.755'e ulaştı. Milyarderlerin toplam serveti ise 5.1 trilyon dolarlık artışla 13.1 trilyon dolara yükseldi.

PANDEMİ ZENGİNLERİ

Listeye yeni katılan 40 yeni dolar milyarderi arasında en zengini maske ve diğer koruyucu ekipmanlar üreten Çin merkezli Winner Medical’in yüzde 68 hissesine sahip olan Li Jianquan. Şirketin 2020 yılında Shenzen Borsası’ndaki halka arzı sonrası Jianquan’ın şahsi serveti 6.8 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

Aralarında Moderna ve yine Çin merkezli CanSino Biologies’in de bulunduğu bazı şirketlerin değeri büyük yükselişe geçti. Aynı şirketten birden fazla milyarder Forbes listesine girmeyi başardı.

PROF. UĞUR ŞAHİN 4. SIRADA

Salgınla ilişkili yeni milyarderler sıralamasında 4. sırada Türkiye ve dünyanın yakından tanıdığı bir isim bulunuyor.

Biontech Kurucu Ortağı Prof. Uğur Şahin, Forbes'a göre 4 milyar dolarlık servete ulaştı ve ilk kez milyarderler listesine girdi.