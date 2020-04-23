Koronavirüs sayesinde 800 milyon dolar kazandı

Harvard Üniversitesi’nde tıp profesörü olan 72 yaşındaki Timothy Springer, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla birlikte servetini katlayan az sayıda insan arasında yer aldı.

Bloomberg’ün haberine göre, geçmişte Moderna isimli biyoteknoloji şirketine 5 milyon dolarlık yatırım yapan Springer, Moderna hisselerinin salgınla birlikte sıçramasıyla dolar milyarderi oldu. Springer’ın geçmişte aldığı hisselerin değeri şu an 800 milyon dolara yükseldi.

Springer, 2018’de verdiği bir röportajda, "İhtiyaç duyduğumdan daha fazla servet edindim, daha fazlasına ihtiyacım olduğunu sanmıyorum" demişti.

Daha önce de 100 milyon dolar kazanmıştı

ABD’nin en zengin akademisyenlerinden biri haline gelen Springer, 1999 yılında da bir girişimini Millennium Pharmaceuticals’a 100 milyon dolara satarak adından söz ettirmişti.

Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde immünolog olan Springer, en iyi ilk integrinleri ve hücreler arası adezyon moleküllerini keşfetmesi ve bu moleküllerin bağışıklık sisteminde nasıl işlev gösterdiğini gösterme konusundaki öncü çalışmaları ile tanınıyor.