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Kredi kartı faizleri için yeni karar

Kredi kartı faizleri için yeni karar
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Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada "Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 3,66’dan yüzde 4,25’e çıkarıldı.

Menkul kıymet tesisine tabi yükümlülüklere uygulanan menkul kıymet tesis oranının yüzde 4’ten yüzde 1’e düşürülmesine, kredi büyümesine göre menkul kıymet tesisine ilişkin uygulamanın sonlandırılmasına karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

 TCMB'nin makroihtiyati çerçevede sadeleşmeye ilişkin duyurusunda, TCMB'nin, piyasa mekanizmasının işlevselliğini ve makro finansal istikrarı koruyacak şekilde makroihtiyati politikaları sadeleştirmeye devam ettiği belirtildi.

Duyuruda, "Menkul kıymet tesisine ilişkin düzenleme kapsamında; menkul kıymet tesisine tabi yükümlülüklere uygulanan menkul kıymet tesis oranının yüzde 4'ten yüzde 1'e düşürülmesine, kredi büyümesine göre menkul kıymet tesisine ilişkin uygulamanın sonlandırılmasına karar verilmiştir. Söz konusu düzenlemenin yakın zamanda sonlandırılması planlanmaktadır." denildi.

Öte yandan Merkez Bankası, hükümete açık mektup göndermişti. Mektupla ilgili bankanın sosyal medya X hesabından yapılan paylaşımda "Merkez Bankası Kanunu’nun 42. maddesi kapsamında hesap verme sorumluluğunun yerine getirilmesi amacıyla Hükûmete gönderilen açık mektup" denildi.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Başkan Yardımcıları Cevdet Akçay ve Hatice Karahan imzasıyla Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e gönderilen mektupta 2023 yılı enflasyonu ele alındı. Mektupta, dezenflasyon sürecinde para ve maliye politikalarının eş güdümünün büyük önem taşıdığına işaret edildi. TCMB asgari ücretin yılda bir kez güncellenmesi, yönetilen/yönlendirilen fiyatlar, ücret ve vergi ayarlamalarında OVP’deki enflasyon tahminlerinin gözetilmesi ve para politikasındaki sıkı duruşun ihtiyatlı maliye politikası ile desteklenmesinin öngörülen dezenflasyon patikasının tesisi açısından kritik önemde olduğunu vurguladı.

TCMB tarafından kanun uyarınca hükümete gönderilen açık mektupta, aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceği belirtildi. Mektupta, enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşunun sıkılaştırılacağı ifade edildi.

 

Etiketler kredi kartı faizleri kredi kartı faiz tcmb Merkez Bankası kart faizleri
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