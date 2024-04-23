Kredi kartı limitleri için yeni karar

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, bankalara bir talimat göndererek mevcut genelgenin aksine müşterilerine fazladan kredi kartı limiti tanımlayan bankaları uyardı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) mevzuatına göre bankalar, kredi kartı tahsis edecekleri müşterilere ilk yıl için mevcut maaşlarının 4 katı oranını, sonraki yıllarda ise maksimum olarak 8 katı oranını verebiliyorlar.

Ancak, bu sınırlamaların hemen hemen tüm bankalar tarafından ihlal edildiği biliniyor. Birçok kullanıcıya aylık gelirinin 10 ile 15 katı oranında limit tahsis edilirken, bu durum milyonlarca vatandaşı kontrolsüz harcamaya teşvik ediyor ve artan limitler borç sarmalında olan vatandaşların sayısını artırıyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankalara gönderdiği talimatla kart limitlerinde detaylı bir inceleme başlatılmasını talep ederken, Türkiye'nin gelir/limit oranının en riskli seviyelerde olduğu göz önünde bulundurularak kart limitlerinin yeniden yapılandırılması planlanıyor.



İlk aşamada, henüz limitlerinin büyük bir kısmını kullanmamış olan müşterilerin limitlerinin belirlenen oranlara çekilmesi öngörülüyor. Bu düzenleme ile milyonlarca müşterinin kart limitlerinde azalışlar yaşanması bekleniyor.

TCMB, gerektiğinde parasal sıkılaşma politikasını daha da hızlandırma niyetini belirtirken, önümüzdeki aylarda yeni bir faiz artışı olabileceğini işaret ediyor. Faiz adımlarının ardından, kredi kartı faizlerinde de değişikliklerin gündeme gelebileceği öngörülüyor.

Geçtiğimiz aylarda TCMB tarafından getirilen tebliğ ile kredi kartı işlemleri için uygulanacak faiz oranlarına üst sınır belirlenmişti. Merkez Bankası, bu sınırlamada herhangi bir değişiklik yapmaması durumunda, faizler artırılsa bile kredi kartı faizlerinde bir değişiklik yapılmayacak.