  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Kredi kartı limitleri için yeni karar

Kredi kartı limitleri için yeni karar

Kredi kartı limitleri için yeni karar
Güncelleme:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, bankalara bir talimat göndererek mevcut genelgenin aksine müşterilerine fazladan kredi kartı limiti tanımlayan bankaları uyardı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) mevzuatına göre bankalar, kredi kartı tahsis edecekleri müşterilere ilk yıl için mevcut maaşlarının 4 katı oranını, sonraki yıllarda ise maksimum olarak 8 katı oranını verebiliyorlar.

Ancak, bu sınırlamaların hemen hemen tüm bankalar tarafından ihlal edildiği biliniyor. Birçok kullanıcıya aylık gelirinin 10 ile 15 katı oranında limit tahsis edilirken, bu durum milyonlarca vatandaşı kontrolsüz harcamaya teşvik ediyor ve artan limitler borç sarmalında olan vatandaşların sayısını artırıyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankalara gönderdiği talimatla kart limitlerinde detaylı bir inceleme başlatılmasını talep ederken, Türkiye'nin gelir/limit oranının en riskli seviyelerde olduğu göz önünde bulundurularak kart limitlerinin yeniden yapılandırılması planlanıyor.

İlk aşamada, henüz limitlerinin büyük bir kısmını kullanmamış olan müşterilerin limitlerinin belirlenen oranlara çekilmesi öngörülüyor. Bu düzenleme ile milyonlarca müşterinin kart limitlerinde azalışlar yaşanması bekleniyor.

TCMB, gerektiğinde parasal sıkılaşma politikasını daha da hızlandırma niyetini belirtirken, önümüzdeki aylarda yeni bir faiz artışı olabileceğini işaret ediyor. Faiz adımlarının ardından, kredi kartı faizlerinde de değişikliklerin gündeme gelebileceği öngörülüyor.

Geçtiğimiz aylarda TCMB tarafından getirilen tebliğ ile kredi kartı işlemleri için uygulanacak faiz oranlarına üst sınır belirlenmişti. Merkez Bankası, bu sınırlamada herhangi bir değişiklik yapmaması durumunda, faizler artırılsa bile kredi kartı faizlerinde bir değişiklik yapılmayacak.

Etiketler kredi kartı limitleri kredi kartı limit kredi kartı limiti bddk bankalar
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
AK Parti'de sosyal medya alarmı: ''Her adımımız izleniyor'' AK Parti'de sosyal medya alarmı: ''Her adımımız izleniyor'' Genel başkanlar kayıplarda... Anıtkabir'e sadece bir lider geldi Genel başkanlar kayıplarda... Anıtkabir'e sadece bir lider geldi İkinci el araç bakanlara kötü haber İkinci el araç bakanlara kötü haber Sapanca Gölü'nde bir dev yakalandı Sapanca Gölü'nde bir dev yakalandı Deprem sonrası 129 yıllık tarih ortaya çıktı Deprem sonrası 129 yıllık tarih ortaya çıktı Mahfi Eğilmez'den 225 milyar TL'lik soru Mahfi Eğilmez'den 225 milyar TL'lik soru TBMM arşivinden ilk 23 Nisan'a ait çok özel görüntüler TBMM arşivinden ilk 23 Nisan'a ait çok özel görüntüler İslam Memiş, gram altın için tahminini açıkladı İslam Memiş, gram altın için tahminini açıkladı Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kızıştı: İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kızıştı: İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları Motorine indirim geliyor Motorine indirim geliyor