Kripto para depremi sonrası Binance'in CEO'su'ndan LUNA çıkışı

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından Binance'nin CEO'su Changpeng Zhao, kripto para piyasasındaki TERRA/LUNA/UST krizi için "Kimse zorla alın demiyor" dedi.

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Binance’ın CEO’su Changpeng Zhao, geçen günlerde inanılmaz değer kaybı yaşayan LUNA olayı ile ilgili konuştu. LUNA işlemlerinin nedeni yeniden başladığına da değinen Zhao, “Kimse zorla alın demiyor” diye konuştu.

Binance, LUNA krizinin meydana gelmesiyle birlikte bu kripto para ile ilgili işlemleri bir süreliğine durdurmuştu. Bir süre sonra bu engel kaldırılarak yatırımcılar yeniden LUNA ile işlem yapmaya başlayabildi. İnternetteki en büyük forumlardan biri olan Reddit’teki bir soru cevap etkinliğine katılan Zhao, neden LUNA ile ilgili bu kararı aldıklarını açıkladı.

CEO Zhao, LUNA işlemlerinin kapatılmasının nedenini LUNA’nın arkasındaki ekibe bağladı. LUNA blok zincirinin kapatılması üzerine işlemleri durdurmaya karar verdiklerini aktaran Binance CEO’su ağın yeniden açılması ile Binance’de de alım satım işlemlerine kaldığı yerden devam ettiğini söyledi.

Piyasanın kendi kuralları olduğunu aktaran Zhao, “Kimse kimseye zorla alın demiyor. Yüksek risk sevenler bu tür alımları yapabiliyor” dedi.

LUNA geçen günlerde yüzde 97 değer kaybı yaşayarak birçok yatırımcısını üzmüştü. Nisan ayının sonunda 96 dolar seviyelerinde işlem gören LUNA, an itibarıyla 0,0001913 dolar seviyelerinde seyrediyor. Ayrıca fiyatı 1 dolar olması gereken TerraUSD (UST) ise yine günümüz itibariyle 0,07 dolardan işlem görüyor.