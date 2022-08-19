Kripto para piyasalarında deprem! Büyük çöküş

Kripto para piyasasaları hafta başı itibariyle yeniden düşüş eğilimine girdi. Piyasalarda yine felaket senaryoları konuşuluyor.

Coingecko'de yer alan verilere göre son 24 saatte düşüş hızlandı. Kripto para piyasaları yüzde 6.1 düşerek 1.1 trilyon doların altına geriledi.

Saat 10.25 itibariyle Bitcoin'deki düşüş ise yüzde 5.9 oldu. BTC'nin fiyatı 22 bin 45 dolar seviyesine indi.

Ethereum'da benzer bir grafik çizdi. ETH'nin fiyatı aynı sürede yüzde 4.7 düşerek bin 755 doları gördü.

Ripple ve Dogecoin de piyasaları takip etti. XRP'nin fiyatı yüzde 7.3 düşerek 34.7 cente DOGE'un fiyatı ise yüzde 13.6 düşerek 7 cente indi.

PİYASALARDA FELAKET SENARYOSU

2014 yılında Bitcoin piyasaları büyük bir siber saldırıyla karşılaştı. Mt. Gox borsasını hackleyen saldırganlar tam 850 bin adet Bitcoin'i çaldı.

Mt. Gox alacaklılara kurtarabildikleri BTC'leri geri vereceklerini söyledi. Aradan geçen 8 yılda 140 bin Bitcoin kurtarıldı. Bunlar alacaklılara verilmek üzere Mt. Gox'un elinde tutuluyor. Bugünkü kurla bu para 3 milyar doları aşıyor.

140 bin Bitcoin'in dağıtılması halinde üç olası senaryo konuşuluyor. BTC sahipleri bu coinleri satabilir bu da Bitcoin'de sert bir düşüşe neden olabilir.

Elde edilen Bitcoin, başta Ethereum olmak üzere altcoinlere akabilir. Burada ilk akla gelen senaryo altcoinlerin yükseleceği yönünde ancak kripto para piyasalarında Bitcoin dominansı diye bir gerçek bulunuyo. Geçmişteki sert düşüşler bize gösterdi ki altcoinlerin değer kazanmasının bir sınırı var.

Son senaryo ise elde tutmanın devam etmesi. Yani birçok kripto yatırımcısı hodl olarak bilinen bu işlemle piyasaların kısa vadede çok etkilenmeyeceği düşünülebilir.