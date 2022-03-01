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Kritik toplantı başladı: Rusya-Ukrayna krizi Türkiye'yi nasıl etkileyecek?

Kritik toplantı başladı: Rusya-Ukrayna krizi Türkiye'yi nasıl etkileyecek?

Fiyat İstikrarı Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin başkanlığında üçüncü kez toplandı.

Fiyat İstikrarı Komitesi üçüncü toplantısı başladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Emek Yerleşkesi'nde saat 20.00'da başlayan toplantıda, enflasyon gelişmeleri ile enflasyonla mücadelede devreye alınan ve alınacak önlemlerin etkileri değerlendirilecek.

RUSYA VE UKRAYNA KRİZİNİN TÜRKİYE'DE NEDEN OLABİLECEĞİ RİSKLER
Ayrıca Rusya Federasyonu ve Ukrayna arasındaki gelişmelerin Türkiye'deki gıda ve enerji arz güvenliği ile enflasyon üzerinde neden olabileceği riskler ele alınacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığının koordinasyonunda gerçekleştirilen toplantı, Bakan Nebati'nin yanı sıra, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ile Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun katılımıyla basına kapalı gerçekleştiriliyor. 

Etiketler Fiyat İstikrar fiyat istikrarı komisyon
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