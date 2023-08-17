Kur artışları engelli vatandaşları da vurdu: Protez fiyatları uçtu

CHP Parti Meclisi Üyesi ve Ankara Milletvekili Deniz Demir, “Protez ve ortez fiyatları her geçen gün artarken, SGK’nın ödediği ücret değişmiyor. Engelli vatandaşlarımız evden çıkamaz hale geldi.” dedi.

Uzun yıllardır protez kullanan ve son zamanlarda yaşanan kur artışı ile birlikte SGK'nın protez ücretleri konusundaki tutumunun vatandaşları mağdur ettiğini kaydeden CHP’li Demir, “SGK’nın karşıladığı miktar engelli vatandaşlarımızı mağdur etmiş, ortaya çıkan binlerce liralık farkı kendi cebinden ödeyemeyen engelli yurttaşlar ya kırık ve bozuk protezlerini kullanmak zorunda kalmakta ya da evlerinden çıkamaz hale gelmiştir. Bir an önce gerekli düzenlemenin yapılarak engelli vatandaşlarımızın sorunları çözülmelidir” ifadesini kullandı.

BU RAKAMLARI KİM, NASIL ÖDEYECEK?

2023 yılı SGK protez bacak ödemelerinin, diz altı protezleri için 6.390 TL ile 18.112,50 TL arasında, diz üstü protezleri için ise 10.302 TL ile 90.000 TL arasında değiştiğini hatırlatan Demir sözlerini şöyle sürdürdü:

“Özel firmalar ise diz altı protezleri için 190.000, diz üstü protezler içinse 650.000 TL'ye kadar çıkan fiyatlar veriyor. Aradaki farkı kaç kişi verebilir, SGK’nın protez ve ortez konusunda mağduriyet yaşayanlar için bir an önce adım atması gerekiyor. İnsanlar bırakın yeni bir protez almayı tamiratını ve şarjını dahi yaptıramaz hale geldi. SGK, protez ile yaşamını devam ettiren insanları evlerine hapis etmek mi istiyor? Ekonomiyi getirdikleri noktada faturayı vatandaşa kestikleri yetmiyormuş gibi, engelli yurttaşlarımızı da mağdur ediyorlar, bu kabul edilemez. Bir an önce karşılanan rakamlar güncellenmeli ve sorun çözülmelidir.