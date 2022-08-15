Kur Korumalı Mevduat'ın maliyeti 60 milyar TL'yi aştı

AK Parti iktidarın Türk Lirası'nın döviz kuru karşısındaki değer kaybına dur diye bilmek için attığı Kur Korumalı Mevduat sisteminde son 5 ayda bütçeden ödenen para ise 60 milyar 596 milyon 811 bin TL'ye ulaştı.

Türk Lirası'nın (TL) döviz kuru karşısındaki değer kaybının önüne geçmek için uygulamaya koyulan Kur Korumalı Mevduat'ın (KKM) maliyeti artmaya devam ediyor. KKM için son 5 ayda bütçeden 60 milyar 596 milyon TL ödendi. En fazla ödeme 23 milyar 361 milyon TL ile temmuz ayında gerçekleşti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, temmuz ayı bütçe gerçekleşmeleri raporunu açıkladı. Böylece Kur Korumalı Mevduat sisteminin bütçeye olan maliyeti de belli oldu.

Bakanlığın verilerine göre, kur korumali mevduat sistemi için 2020'nin Mart ayından itibaren bütçeden toplam 60 milyar 596 milyon TL ödendi.

Kur korumalı mevduat için mart ayında bütçeden 11 milyar 700 milyon 437 bin TL, nisan ayında 4 milyar 555 milyon 299 bin TL, mayıs ayında 4 milyar 842 milyon 661 bin TL, haziran ayında 16 milyar 136 milyon 838 bin TL, temmuz ayında ise 23 milyar 361 milyon 576 bin TL ödendi.

Böylece son 5 ayda KKM için bütçeden toplam 60 milyar 596 milyon 811 bin TL ödeme gerçekleşti.

MUHALEFET SİSTEMİ ELEŞTİRDİ, NEBATİ SAVUNDU

Kur korumalı mevduat için faiz getirisi TL’nin değer kaybından daha az ise aradaki farkı Hazine ve Merkez Bankası karşılıyor. Ancak döviz mevduatı üzerinden sisteme geçen fonlar için Merkez Bankası tarafından karşılanan maliyet açıklanmıyor.

Öte yandan muhalefetin Kur Korumalı Mevduat için iktidara yönelik tepkisi sürüyor.

Son olarak CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, geçen hafta Erzurum'da düzenlediği partisinin grup toplantısında "'Kur Korumalı Mevduat, ekonominin kalbine yerleştirilmiş bombadır' diyorlar. Bomba değil atom bombası" ifadesini kullmıştı.

Kılıçdaroğlu, "Kur Korumalı Mevduat sahiplerine, yani bir avuç kişiye sesleniyorum: Bizim iktidarımızda sadece ve sadece faizi alacaklar. Öyle döviz garantisi falan yok! Türkiye sömürge bir ülke değil, birilerinin sömürge alanı da değil" diyerek tepki göstermişti.

Gelen tepkilerin ardından Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

"Kur Korumalı TL Mevduat hesabı, milletimizin tasarruflarını döviz yerine Türk Lirası’na yatırmasını teşvik eden, bu sayede ekonomimize çok önemli katkı sağlayan bir enstrümandır" iddiasında bulunan Nebati, şunları söyledi:

"Tasarruf sahiplerinin 3’te 1’i döviz yerine bu faydalı yatırım aracını tercih ediyor. Böylece hem ekonomik büyümemize katkı sağlıyor hem tasarruf ediyor hem de döviz kurlarında manipülasyon yapmak isteyen kötü niyetli güçlerin yoluna taş koyuyor.

Ülkemizde enflasyonu tetikleyen aşırı kur hareketleri ile mücadelemizde vatandaşlarımızla birlik olmamızı sağlayan en önemli enstrümanlardan biri olan Kur Korumalı TL Mevduat hesabını haksızca eleştirenlerin iyi niyetinden şüphe ediyorum."