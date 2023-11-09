  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Kur korumalı mevduatta beklenen oldu

Kur korumalı mevduatta beklenen oldu

Kur korumalı mevduatta beklenen oldu
Güncelleme:

KKM hesaplarındaki düşüş ivmesinin devam etmesiyle Kur korumalı mevduat hacmi 3 trilyon liranın altına geriledi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre 3 Kasım haftası itibarıyla kur korumalı mevduatların toplamı 2,92 trilyon TL'ye geriledi.

3 Kasım haftasında KKM'de düşüş 86,2 milyar TL'ye ulaşırken son 10 haftada KKM'lerde 447 milyar TL gerileme kaydedildi.

Buna göre KKM hesaplarının düşüşünde ekonomi yönetiminin tedbirleri etkili olmayı sürdürüyor.

2 Kasım günü açıklanan düzenlemeye göre Kur Korumalı Mevduat'ta (KKM) zorunlu karşılık oranı yükseltilmiş ve döviz deposu için TL türüne ilave zorunlu karşılık oranı getirilmişti.

Düzenlemeye göre KKM'nin yoğunlaştığı 6 aya kadar vadelinin zorunlu karşılık oranı 5 puan artırılarak yüzde 30'a yükseltilmişti. 1 yıla kadar vadeli ile 1 yıl ve daha uzun vadeli olanlar için zorunlu karşılık oranı ise yüzde 5'ten yüzde 10'a çıkarılmıştı.

Etiketler kkm kkm hesapları kur korumalı mevduat kur korumalı mevduat hesabı kur korumalı mevduat hesapları
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Dönerin parasını ödemeyen kaymakamdan ''kumpas'' savunması
Asrın felaketinin 275. gününde enkaz altından ceset çıktı
Ünlü oyuncunun evli erkek açıklaması gündem oldu
Bir sigara grubuna daha zam geldi
Bunu da gördük: Bozuk para getirene ekmek bedava!
AK Parti'nin İstanbul ve Ankara adayı anketi sonuçlandı
Öğrenciyi döven öğretmeni hastanelik ettiler
Hatay'da büyük deprem! Çevre iller de sarsıldı
Bu 4 burcun insanına dikkat! İşte en cimri 4 burç
Özgür Özel'den Yargıtay'a sert tepki: ''Bu bir darbe girişimidir''