Kur korumalı mevduatta beklenen oldu
KKM hesaplarındaki düşüş ivmesinin devam etmesiyle Kur korumalı mevduat hacmi 3 trilyon liranın altına geriledi.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre 3 Kasım haftası itibarıyla kur korumalı mevduatların toplamı 2,92 trilyon TL'ye geriledi.
3 Kasım haftasında KKM'de düşüş 86,2 milyar TL'ye ulaşırken son 10 haftada KKM'lerde 447 milyar TL gerileme kaydedildi.
Buna göre KKM hesaplarının düşüşünde ekonomi yönetiminin tedbirleri etkili olmayı sürdürüyor.
2 Kasım günü açıklanan düzenlemeye göre Kur Korumalı Mevduat'ta (KKM) zorunlu karşılık oranı yükseltilmiş ve döviz deposu için TL türüne ilave zorunlu karşılık oranı getirilmişti.
Düzenlemeye göre KKM'nin yoğunlaştığı 6 aya kadar vadelinin zorunlu karşılık oranı 5 puan artırılarak yüzde 30'a yükseltilmişti. 1 yıla kadar vadeli ile 1 yıl ve daha uzun vadeli olanlar için zorunlu karşılık oranı ise yüzde 5'ten yüzde 10'a çıkarılmıştı.
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