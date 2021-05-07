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  3. Mahkeme HES projesine ''dur'' dedi

Mahkeme HES projesine ''dur'' dedi

Samsun Birinci İdare Mahkemesi, Yeşilırmak Nehri üzerine yapılması planlanan dört Hidroelektrik santrala (HES) ilişkin iptal kararı verdi.

Taşova Çevre Platformu tarafından açılan davada mahkeme keşif ve bilirkişi incelemesi sonucunda hazırlanan detaylı rapor doğrultusunda projeye verilen “ÇED olumlu” kararını iptal ederek dört HES’in yapımını aykırı buldu. Bilirkişi raporunda “yapılması planlanan HES’lerde sızma ve taşma olabileceği, Taşova’nın kanalizasyonuna zarar vereceği, balık geçitlerinin yapılmadığı, tesislerin bölgede önemli bozulmalara neden olacağı, tarım alanlarının, fauna bitki örtüsünün, doğal hayatın projeden olumsuz etkilenip geri dönüşü olmayan zararlara yol açacağı” belirtildi. Kararı bölge halkı ve Taşova Çevre Platformu sevinçle karşılandı. 

‘HES’E DOYDU’
Cumhuriyet'ten Mehmet Menekşe'nin haberine göre, Yeşilırmak’ın üzerinde yirminin üzerinde HES olduğunu, Yeşilırmak Vadisi’nin HES’e doyduğunu belirten Taşova Çevre Platformu Sözcüsü Fazlı Kuru, mahkemenin iptal kararını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Kuru, “Bu yöreyle ilgili başvurunun dahi alınmaması gerekiyor” dedi. Dava avukatı Mehmet Horuş da mahkeme kararının ivedilikle uygulanması gerektiğini vurguladı.

Cumhuriyet

Etiketler kızılırmak samsun hes projesi
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